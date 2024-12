Droga a Marsala: chiusa una "casa dello spaccio", arrestato un pluripregiudicato

04/12/2024 13:24:00

Con una operazione della Polizia di Stato a Marsala, è stata smantellata una "casa dello spaccio" in Contrada Ciancio, punto nevralgico per il traffico di droga nella zona. Un uomo, pluripregiudicato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e per il possesso illegale di munizioni.

L’operazione, condotta dalla Sezione Investigativa del Commissariato di Marsala, ha portato a una perquisizione domiciliare durante la quale gli agenti hanno trovato 40 grammi di cocaina, materiale per pesare e confezionare la droga, 4 mila e 500 euro in contanti – presumibilmente provento dello spaccio – e 50 cartucce da caccia calibro 12.

La casa era diventata un vero e proprio "emporio" per la vendita di droga, attirando pregiudicati e assuntori, e rappresentava uno snodo importante per lo spaccio nel territorio lilibetano.

L'uomo è stato arrestato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso illegale di munizioni. Dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora a Marsala e dovrà presentarsi tre volte a settimana alle autorità.

L’operazione rappresenta è duro colpo al traffico di droga nella zona, grazie al lavoro degli investigatori, che con questa azione hanno non solo eliminato un pericoloso punto di riferimento per lo spaccio, ma anche neutralizzato una potenziale fonte di degrado sociale e criminalità.