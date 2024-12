Chi sale e chi scende. Gli ultimi sondaggi premiamo il caotico M5S

04/12/2024 06:00:00

Nell’era del voto mobile e fluido i partiti di governo tengono, ma sale pure l’opposizione. Questa settimana, tra i partiti maggiori, calano Fratelli d'Italia (-0,3), Partito Democratico (-0,2) e Verdi e Sinistra (-0,1). In salita Movimento 5 Stelle (+0,5), Forza Italia (+0,1) e Lega (+0,2). È questo quello che emerge dal sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7.

Tra i partiti minori, questa settimana sono in salita Azione (+0,2), +Europa (+0,1) e Noi Moderati (+0,2). Scendono invece nelle intenzioni di voto Italia Viva (-0,1), Sud Chiama Nord (-0,1) e altre liste (-0,5).

La scorsa settimana si è tenuta l’assemblea nazionale di Noi Moderati. Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, ha parlato di un “grande risultato politico. Una festa dei popolari e dei moderati nel nostro Paese. Si apre una stagione nuova. Veniamo da lontano e andremo sicuramente molto lontano”.

Ha poi aggiunto: “Una grande festa per tutti quelli che, come noi, credono nella libertà, nella democrazia, nei valori popolari e liberali. Siamo moderati perché siamo contro i radicalismi e perché sosteniamo il valore del dialogo, del confronto, della partecipazione, dell’inclusione sociale. Si apre oggi una nuova stagione per il Centro e per tutte le forze politiche che si richiamano agli stessi ideali politici e sociali: centralità della persona, sviluppo sostenibile, pari opportunità per i territori, europeismo, welfare e sanità da migliorare e potenziare, sostegno alle imprese, ai lavoratori e ai giovani. È questa la nostra carta d’identità. Veniamo da lontano e sono sicuro che andremo molto lontano”.

Nuovo simbolo di partito e nuovi arrivi di parlamentari e amministratori.

Ne fanno parte pure Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace, che hanno lasciato Azione.

Nel nuovo simbolo ci sono un ponte e il tricolore per tenere assieme il centrodestra. Per Maurizio Lupi, "Il Terzo Polo non esiste più. Il centrodestra deve avere la capacità di rivolgersi non solo ai 4 milioni di moderati che si sono astenuti, ma anche a quelli – 1,2 milioni – che hanno votato Italia Viva o Azione e che si sentono di centrodestra. Per questo è importante l’adesione di Carfagna, Gelmini e Versace, che seguono quella di Michela Vittoria Brambilla, arrivata a portare altri elementi di una battaglia importante come quella animalista”.