 Il trapanese Daniele Giancontieri rappresenterà la Sicilia al "The Vero Bartender 2025"

05/12/2024 14:23:00

Grande orgoglio per la Sicilia e in particolare per il Trapanese: il barman Daniele Giancontieri è stato selezionato per partecipare alla semifinale internazionale del prestigioso concorso The Vero Bartender 2025. La competizione, che coinvolge i migliori bartender a livello globale, vedrà Giancontieri rappresentare l’isola con il suo drink innovativo e ispirato alle tradizioni locali: il MontErice Mule Sicily.

Un cocktail che racconta la Sicilia

Ispirandosi alle origini del celebre Moscow Mule, Giancontieri ha creato una variante che rende omaggio alla cultura e ai sapori della sua terra. Il MontErice Mule Sicily è una combinazione fresca e raffinata, in cui gli ingredienti locali si sposano con tecniche moderne e una filosofia sostenibile.

Gli ingredienti principali del drink includono:

Amaro Montenegro, base che aggiunge complessità e aromaticità;

Succo di limone del Monte Erice, che conferisce freschezza e acidità;

Zenzero fresco pestato e Ginger Beer Fever, ottenuta da radici fermentate senza aromi artificiali, per un gusto autentico e speziato;

Bitter alle Erbe Ericine, che dona un tocco unico legato alle tradizioni locali;

Zenzero caramellato come garnish, un dettaglio che esalta il carattere del drink.

Il tutto è completato con ghiaccio spezzettato, per una struttura perfetta.

Un drink tra passato e futuro

“Il MontErice Mule Sicily è un drink che guarda al futuro dei giovani, ma con radici solide nel passato,” ha dichiarato Giancontieri. La sua creazione non è solo una bevanda, ma un racconto in cui sapori e tradizioni si intrecciano, rendendo omaggio al Monte Erice e alla cultura gastronomica siciliana.