La Trapani Shark punta allo scudetto, ecco Brown

05/12/2024 19:50:00

Un innesto da scudetto. E' quello della Trapani Shark che ha ufficializzato l'ingaggio di Gabe Brown, ala americana di 201 centimetri e 94 chili, che aveva cominciato la stagione a Varese.

Un "colpo" per la società granata che, così, copre subito il posto lasciato momentaneamente dall'infortunio di Yeboah che ne dovrebbe avere per qualche settimana.

Brown è stato uno dei migliori giocatori in questa prima parte di stagione a Varese, mettendosi in mostra nonostante le difficoltà della società lombarda e per la sua avventura a Trapani ha scelto il numero 44.

“Siamo felici di averlo in squadra - è il commento del presidente Valerio Antonini -, sapremo accoglierlo al meglio e gli daremo il miglior benvenuto possibile nella nostra famiglia Trapani Shark”.

Brown è alla seconda stagione in Italia essendo stato ingaggiato da Varese lo scorso anno chiudendo con una media di 12 punti, 5,4 rimbalzi e 1 assist, confermandosi quest'anno, raggiungendo il top proprio nella sfida con Trapani quando mise a segno 31 punti.

Un "colpo" importante per Trapani che, così, rinforza l'organico puntando decisamente allo scudetto, dando un chiaro segnale alla concorrenza di credere nell'impresa più grande.

La società, comunque, non si ferma, perché sta per chiudere anche con l'altra ala Eboua, di proprietà di Milano, ma in prestito a Cremona, e punta a al pivot, fresco di nazionalità italiana, Grant Basile che, in questo caso, andrebbe a prendere il posto di Tibor Pleiss, il tedesco che fino a questo momento non ha disputato una stagione all'altezza delle aspettative.