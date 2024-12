Mazara. al Civic Center venerdì si inaugura il Caffè Letterario

05/12/2024 15:53:00

"La presenza di Moltivolti all’interno dell’ecosistema Civic ci permette di interconnettere le realtà e gli spazi già attivi e aprire una finestra

sul Mediterraneo grazie al grande lavoro che l’impresa sociale già porta avanti a Palermo supportando l’accoglienza delle persone migranti orientandole nell’inserimento lavorativo e sociale. Come Amministrazione continuiamo a costruire con consapevolezza trame di comunità accoglienti e inclusive stimolando una cultura di solidarietà attiva tra i popoli che abitano Mazara, città del Mediterraneo".

Con queste parole l'assessore comunale alla Partecipazione Gianfranco Casale annuncia che venerdì 6 dicembre alle ore 19 verrà inaugurato il Caffè Letterario al Civic Center che a seguito di gara è stato assegnato in gestione per un periodo di 8 anni alla cooperativa Moltivolti, impresa sociale che da dieci anni è un punto di riferimento a Palermo per la cucina siculo-internazionale e per attività sociali, educative e culturali.

Questa la "tre giorni" del programma culturale al Civic:

Venerdì 6 dicembre alle ore 19: taglio del nastro, presentazione "Moltivolti" Inaugurazione mostra "Colli-Mare" a cura di Igor Scalisi Palminteri. la mostra presenta opere di tre giovani artisti dell'Accademia Belle Arti e dell'artista pioppese Nino Carlotta. Alle ore 21 Concerto di Cico Messina, un omaggio alle tradizioni musicali siciliane con contaminazioni contemporanee.

Sabato 7 dicembre ore 17,30 Laboratorio dedicato ai dolci della tradizione araba, per esplorare le radici gastronomiche comuni che uniscono le culture del Mediterraneo seguito dal concerto del musicista africano DouDou, un viaggio tra ritmi e sonorità del continente africano.

Domenica 8 dicembre alle ore 19 la proiezione del cortometraggio di Antonio Messana "La vera storia falsa del pescatore Clemente", il racconto dell'emozionante storia di un vecchio pescatore siciliano. A seguire alle ore 20,30 una selezione musicale dal titolo "Miscela Arabica" a cura di Ernial Disco.

Il Civic Center o Civic Lab come viene comunemente chiamato l'ex carcere mandamentale di Mazara del Vallo e dove già da alcuni anni opera l'associazione Hics Ets in collaborazione con Bocs per l'organizzazione di laboratori ed eventi, da oggi ha un nuovo spazio aperto, il Caffè letterario, che con determinazione n. 1575/2024, è stato affidato in gestione a Moltivolti che ha presentato una proposta progettuale legata alla promozione di eventi culturali e la quantificazione monetaria del canone di concessione (con l'offerta di 10mila euro annui), ottenendo il miglior punteggio di 97,19 punti tra le società partecipanti.

L'attività del Caffè Letterario riguarderà l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar, gelateria, pasticceria) e attività di ristorazione. A tali attività dovranno essere connesse iniziative di vari eventi quali presentazioni di libri, incontri con autori e artisti, personali di pittura ed altri eventi secondo il progetto culturale proposto in fase di partecipazione all'avviso.

All'interno del Civic Center pertanto coesisteranno due diverse realtà gestionali: Moltivolti si occuperà del Caffè Letterario anche con l'organizzazione di eventi, mentre la gestione delle sale conferenze e mostre con iniziative di animazione e culturali già in atto rimane affidata a Hic Ets (ente del terzo settore).

"Il nuovo spazio - dichiara Moltivolti - non sarà solo un ristorante, ma un luogo d’incontro poliedrico dove la cucina, la cultura e il dialogo diventano strumenti di relazione. Il cibo dal mondo, un caffè letterario e una libreria dedicata ad autori del Sud Globale saranno i pilastri di questa nuova avventura. Eventi culturali, concerti, sfide culinarie e letture dal mondo animeranno lo spazio, accogliendo anche le proposte e le energie della comunità locale. Moltivolti nasce dalla convinzione che la diversità culturale sia una ricchezza inestimabile, capace di rendere le società più forti".