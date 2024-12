Mazara, il 7 dicembre il via al programma "Natale in Piazza 2024"

05/12/2024 12:50:00

Sabato 7 dicembre, con l'accensione del grande albero natalizio collocato nella piazza della Repubblica,

prenderà il via il programma di manifestazioni natalizie "Natale in Piazza 2024" a Mazara del Vallo.

Dalle ore 16,30 sul palco di piazza della Repubblica il Live Radio Show di Radio Azimut con Gianfranco Campisi, Tiziana Indorato e Vito Ubaldini. Alle ore 17 l'albero natalizio sarà illuminato alla presenza del sindaco Salvatore Quinci, dei rappresentanti istituzionali cittadini, scuole, associazioni e cittadini.

In contemporanea prevista la parata Disney a cura di Frenesia e Tutù Ballet. A seguire, a cura della Fidapa e con il coordinamento del maestro Riccardo Russo concerto di voci bianche "Un cuore di bambini - Armonie di Natale". Spazio anche alle degustazioni con 4000 finger food (assaggi) e show cooking a cura dell'Istituto Ferrara indirizzo Alberghiero con montaggio della tipica cassata siciliana.

Un fitto programma di eventi racchiusi nella Festa dell'accensione dell'Albero che saluterà dalle 16,30 alle 20 circa in piazza della Repubblica il via al "Natale in Piazza 2024".

- Satiro d'Oro Festival. Il programma della prima giornata di sabato 7 dicembre prevede inoltre dalle ore 20,30 al cine teatro Rivoli il "Satiro D'Oro Festival - Talent a Natale" con la partecipazione di 27 cantanti in gara. La kermesse canora ideata da Enzo Marino, che è giunta alla quindicesima edizione, ha in passato avuto ospiti di primo piano del panorama musicale italiano ed anche cantanti in erba partecipanti, poi divenuti famosi, come Ignazio Boschetto de "Il Volo". Il Satiro d'Oro Festival è presentato da Gianfranco Palermo con la regia di Maurizio Bono. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.