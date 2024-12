RMC 101 compie 48 anni: una radio nel cuore di Marsala

05/12/2024 06:00:00

Oggi, 5 dicembre 2024, RMC 101, la radio di Marsala e leader indiscussa nella provincia di Trapani, spegne 48 candeline e si prepara a vivere un lungo periodo di festeggiamenti che culminerà nel 50° anniversario, il 5 dicembre 2026. Un traguardo straordinario che poche realtà possono vantare, come sottolinea l’amministratore unico Mario Bornice: "Arrivare a questo traguardo, con questi numeri, non è da tutti."

Un bilancio positivo per il 2024

Il 2024 si chiude con numeri e risultati che confermano il ruolo centrale di RMC 101. La radio non solo è la più ascoltata nella provincia di Trapani, ma si distingue per un palinsesto di intrattenimento apprezzato dal pubblico e per un’informazione di qualità, garantita dalla redazione guidata da Giacomo Di Girolamo. Il fiore all’occhiello resta il quotidiano online Tp24, che con il suo lavoro giornalistico continua a raggiungere un pubblico vasto e fedele.

RMC 101 è stata protagonista di eventi culturali e sociali importanti, come il festival Sicil.ai sull’intelligenza artificiale, tenutosi lo scorso ottobre. "Solo la radio sa unire tradizione e innovazione," ha dichiarato Bornice, evidenziando la capacità dell’emittente di restare al passo con i tempi senza perdere il legame con il territorio.

Il grande passo: una nuova casa per la radio

Il 2024 è stato anche l’anno di un cambiamento storico per RMC 101. Dopo oltre 40 anni, la radio ha lasciato gli studi di Palazzo Grattacielo per trasferirsi nei moderni spazi di via Stefano Bilardello, nel cuore di Marsala. La nuova sede offre ambienti più grandi e tecnologicamente avanzati, tra cui uno studio multifunzionale che rende l’emittente ancora più competitiva e innovativa.

Questa svolta logistica rappresenta l’inizio di una nuova era per RMC 101, che ora trasmette dal cuore pulsante della città, simbolicamente ancora più vicina alla comunità che rappresenta.

Da quel lontano 1976, quando un gruppo di appassionati decise di creare una radio per dare voce allo spirito di Marsala e Trapani, RMC 101 è diventata un punto di riferimento per la comunità, evolvendosi con il tempo ma rimanendo sempre fedele alle sue radici.

Tanti auguri, RMC 101, e buon compleanno! 🎉