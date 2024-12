 Alcamo, fino al 12 gennaio 2025 è vietato vendere bevande in bottiglie di vetro

05/12/2024 20:00:00

A partire da oggi e fino al 12 gennaio 2025, entra in vigore l’ordinanza ad Alcamo che vieta la vendita, somministrazione e detenzione di bevande in bottiglie di vetro nelle aree centrali della città. Il provvedimento è stato adottato in previsione dell’aumento di presenze nel centro storico durante le festività natalizie e mira a tutelare la sicurezza pubblica e il decoro urbano.

Zone e orari interessati

Il divieto si applica nella fascia oraria dalle 20:00 alle 6:00 del giorno successivo e riguarda le seguenti zone: Piazza Ciullo - Atrio San I. Loyola - Corso VI Aprile - Piazza Mercato - Via Mazzini - Piazza della Repubblica - Piano S. Maria - Piazza Bagolino e vie adiacenti.

Cosa prevede l’ordinanza - Divieto per i gestori:

Non è consentita la vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro da parte di esercizi commerciali, pubblici, artigianali e distributori automatici, sia in forma fissa che itinerante, nelle zone e negli orari indicati.

Divieto per i cittadini: È vietata la detenzione di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro nelle aree soggette al provvedimento.

Esenzioni I divieti non si applicano all’interno dei locali e agli spazi pubblici occupati in maniera legittima dagli esercenti autorizzati alla somministrazione. Tuttavia, i gestori con concessione di suolo pubblico devono garantire il decoro e la pulizia degli spazi e delle aree circostanti, rimuovendo bottiglie, rifiuti e altri ingombri.

Motivi del provvedimento

Il vetro abbandonato, soprattutto se frantumato, rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica e contribuisce al degrado urbano. Inoltre, potrebbe essere usato come arma impropria da malintenzionati, aumentando i rischi per l’incolumità pubblica. La misura si propone di prevenire incidenti, facilitare il deflusso del pubblico in caso di emergenze e migliorare la percezione di sicurezza nelle aree interessate.

Sanzioni

La violazione dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, con la possibilità di pagare in misura ridotta un importo di 200 euro. Questa misura, adottata con effetto immediato, punta a rendere il periodo delle festività più sicuro e decoroso per residenti e visitatori.