Castelvetrano: lo Stadio “Paolo Marino” affidato alla Folgore Calcio

05/12/2024 22:00:00

Lo stadio comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano è stato affidato in gestione temporanea all’Asd Folgore Calcio Castelvetrano, guidata dalla presidente Margherita Barraco. La convenzione è stata siglata tra Barraco e Andrea Di Como, attuale responsabile ad interim della direzione organizzativa del patrimonio comunale.

Affidamento temporaneo

La decisione di affidare la struttura alla squadra locale, che milita nel campionato di Eccellenza, ha carattere provvisorio, in attesa che il Comune pubblichi un bando per l’affidamento definitivo dell’impianto. La scelta nasce dalla difficoltà dell’amministrazione di far fronte alle necessarie operazioni di manutenzione dello stadio.

Condizioni e canone

L’accordo prevede un canone mensile di 710 euro, che la società sportiva verserà al Comune. Tuttavia, tale importo può essere ridotto o interamente compensato attraverso interventi di manutenzione straordinaria o miglioramenti dell’impianto effettuati dalla società. L’affidamento garantisce alla Folgore una continuità nell’utilizzo dello stadio per gli allenamenti e le partite ufficiali, mentre il Comune ottiene un supporto nella gestione e cura della struttura.