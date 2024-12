 "Incontri Musicali nelle Isole": due serate speciali di musica a Favignana

05/12/2024 19:00:00

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2024, l'Ex Stabilimento Florio di Favignana ospiterà "Incontri Musicali nelle Isole", due straordinari appuntamenti dedicati alla musica classica e contemporanea. L'evento, inserito nell'ambito della rassegna "Sicilian Music Wave", è organizzato dall'Associazione Ars Nova, che da cinquant'anni promuove con passione la cultura musicale in Sicilia, con il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Favignana.

Il Programma

Venerdì 6 dicembre, ore 18:00

Francesco La Bruna (violino) e Dario Macaluso (chitarra) eseguiranno un raffinato repertorio con musiche di Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Niccolò Paganini e Pietro Locatelli.

Sabato 7 dicembre, ore 18:00

Il maestro Pier Paolo Petta (fisarmonica) proporrà un emozionante viaggio musicale attraverso le sue composizioni e quelle di Astor Piazzolla, per una serata ricca di intensità e virtuosismo.

"Un'iniziativa che unisce la grande musica alla promozione del territorio"

"Invitiamo tutti ad assistere a questi due spettacoli", afferma l'assessore comunale Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo. "Eventi come questi rappresentano un’occasione preziosa per ascoltare musica di qualità. Le nostre Isole, con la loro straordinaria storia e il fascino unico, offrono la cornice ideale per un’iniziativa che unisce la grande musica alla promozione del territorio, regalando a cittadini e visitatori momenti di autentica magia". L'ingresso ai concerti è gratuito.