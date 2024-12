Antonio Marino riconfermato presidente provinciale di Federalberghi Trapani

05/12/2024 09:50:00

Antonio Marino, titolare di Marino Tourist Hotels, è stato rieletto presidente provinciale di Federalberghi Trapani. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea che si è svolta presso i locali di Confcommercio Trapani, alla presenza del presidente provinciale di Confcommercio Trapani e di UnionCamere Sicilia, Pino Pace.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Durante l’assemblea è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, che guiderà Federalberghi Trapani per i prossimi cinque anni. I componenti del Consiglio sono:

Elio Palmeri (Resort Baglio Oneto, Marsala)

Giuseppe Barone (Affittacamere La Nicchia, San Vito Lo Capo)

Matteo Rizzo (Hotel Ghibli, San Vito Lo Capo)

Paolo Masella (Oasi di Selinunte)

Claudio Di Marino (direttore esperto)

Nino Mazzara (gruppo Hotels Trapani e Favignana)

Vincenzo Sammartano (gruppo Hotels Parco degli Aromi e Venere, Erice, Trapani e Valderice)

Vito Nicosia (Gaura Apartments e La Gancia Residence, Trapani)

Presenti anche il direttore di Confcommercio Trapani, Saverio Campo, e numerosi soci del settore alberghiero e turistico.

Una conferma unanime

Il Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità Antonio Marino, riconfermandolo presidente per un secondo mandato. Durante l’assemblea, i soci hanno sottolineato i risultati positivi ottenuti da Federalberghi negli ultimi cinque anni, evidenziando il lavoro svolto per sostenere il settore alberghiero e turistico nella provincia di Trapani.

Marino ha espresso gratitudine per la fiducia accordata: "Ringrazio l’assemblea dei soci per la fiducia accordatami con questa riconferma. Questo mi dà la consapevolezza che c’è grande interesse nel portare avanti il lavoro intrapreso in questi ultimi anni e che la direzione è quella giusta", ha dichiarato.

Partecipazione attiva e unità

L’assemblea si è svolta in un clima di partecipazione e collaborazione, con interventi da parte dei soci che hanno evidenziato la necessità di continuare a lavorare uniti per affrontare le sfide del settore turistico. Federalberghi Trapani si prepara così ad affrontare i prossimi cinque anni con l’obiettivo di rafforzare il comparto turistico e alberghiero della provincia.