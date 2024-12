Supermercati Sisa, il Gruppo Le Saline punta sulle offerte natalizie e il nuovo reparto gastronomia in via Mazzini

05/12/2024 09:00:00

Il profumo delle feste comincia a farsi sentire. Dicembre è il mese in cui la magia del Natale prende forma non solo nelle decorazioni, ma anche a tavola, con piatti che evocano tradizione, calore e convivialità. Pensare già oggi ai menù delle feste significa garantirsi il meglio dei prodotti e delle offerte per trasformare ogni momento in famiglia in un ricordo speciale.

In questa missione di qualità e convenienza, i supermercati SISA del Gruppo Le Saline si confermano il punto di riferimento a Marsala. Con i loro punti vendita Sisa Marsala di via Mazzini n. 139, di Via Dante Alighieri n. 85, di Contrada Ponte Fiumarella n. 4, e Supermercato Sisa Superstore di Contrada Bosco n. 416/b, sono pronti ad accogliere i clienti con tantissime offerte natalizie su prodotti selezionati.

Una grande novità per il Natale 2024. Giovedì 5 dicembre, il punto vendita Sisa di via Mazzini 139 a Marsala inaugura il nuovissimo reparto gastronomia. Un'area interamente dedicata a piatti pronti freschi e gustosi, pensati per chi desidera portare in tavola sapori genuini senza rinunciare alla comodità.

Ogni proposta è preparata con cura e attenzione alla sicurezza alimentare, per offrire il meglio della qualità ogni giorno. I clienti potranno trovare antipasti sfiziosi, primi piatti e secondi saporiti. Il nuovo reparto gastronomia si candida a essere un alleato prezioso per il periodo natalizio, perfetto per chi vuole sorprendere i propri ospiti con qualcosa di speciale.

I supermercati del Gruppo Le Saline sono una destinazione per chi cerca prodotti di qualità, offerte imperdibili e, da oggi, un servizio gastronomia che promette di rendere il Natale ancora più buono. Il consiglio è di passare a scoprire tutte le offerte e lasciarsi ispirare per il menu delle feste: il Natale, nei supermercati Sisa del Gruppo Le Saline, è già arrivato.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)