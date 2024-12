Marsala, addio a Mercurio Dardo

05/12/2024 11:09:00

Marsala piange la scomparsa di Mercurio Dardo, venuto a mancare nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, all'età di 82 anni. Conosciuto per il suo lavoro di posteggiatore garbato e gentile nei pressi dell'ospedale San Biagio prima, e successivamente al nuovo ospedale Paolo Borsellino, Mercurio era una presenza familiare e apprezzata da molti cittadini.

Dardo era amato per la passione e l'entusiasmo con cui si dedicava al calcio amatoriale. Per anni, ha organizzato squadre e partecipato ai campionati estivi, lasciando il segno con le sue vittorie, come quelle ottenute nei tornei alla Villa Favorita. Era una figura capace di aggregare giovani e adulti, contribuendo a creare momenti di condivisione e sport nella comunità.

Grande tifoso della Juventus, Mercurio coltivava un amore profondo per la squadra bianconera. Spesso lasciava Marsala per recarsi a Torino, dove vivono i suoi figli, combinando il piacere di visitare la famiglia con la passione di assistere dal vivo alle partite della sua amata squadra.

La scomparsa di Mercurio Dardo arriva a poco meno di un anno da quella della moglie, avvenuta il 28 dicembre scorso, lasciando un vuoto profondo nel cuore dei suoi cari. I suoi figli, profondamente addolorati, ricordano un padre affettuoso, appassionato e sempre pronto a offrire il suo sostegno.