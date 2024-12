Marsala, domenica il via al corso  "Le nuove dipendenze. Le 'prigionie' del nostro tempo"

05/12/2024 02:00:00

A Marsala partirà, domenica 8 dicembre, il percorso formativo "Le nuove dipendenze. Le 'prigionie' del nostro tempo". L'iniziativa sociale si svolgerà, ogni 15 giorni, presso il Centro socio-educativo "I giusti di Sicilia", dalle ore 16.30 alle ore 17.45.

Gli incontri, organizzati dall'Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e dall'Ufficio per i problemi sociali della Diocesi di Mazara del Vallo, sono in preparazione alla apertura nella città lilibetana del Centro di ascolto per le dipendenze patologiche. Gli appuntamenti formativi servono a preparare i volontari del suddetto Centro di ascolto e su come riconoscere e superare le dipendenze che si sono moltiplicate.