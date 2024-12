Controlli in una galleria sulla A29: chiude questa notte un tratto di autostrada

05/12/2024 09:24:00

L'autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" sarà interessata da una chiusura notturna per consentire importanti ispezioni tecniche in una galleria situata lungo la carreggiata in direzione Palermo. Il tratto coinvolto si estende tra il chilometro 4,350 e il chilometro 0.

La chiusura avverrà dalle ore 22 del 5 dicembre fino alle ore 3 del 6 dicembre. Durante questo intervallo di tempo, il traffico sarà deviato su un percorso alternativo predisposto dall'Anas. Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Capaci (km 4,350) per percorrere la strada statale 113 in direzione Palermo, rientrando successivamente in autostrada allo svincolo di Tommaso Natale (km 0). Durante le ore di deviazione, sul tratto della strada statale 113 interessato dal percorso alternativo sarà imposto un limite massimo di velocità di 40 km/h e il divieto di sorpasso per tutti i veicoli, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti.

I motivi della chiusura

Il provvedimento, spiegano i tecnici dell'Anas, si è reso necessario per eseguire un’attività di ispezione approfondita all'interno della galleria nella carreggiata diretta verso Palermo. Operazioni di questo tipo sono fondamentali per verificare la sicurezza delle infrastrutture e prevenire eventuali criticità.

L'Anas si scusa per i disagi arrecati agli automobilisti, sottolineando l’importanza di tali interventi per garantire una circolazione sicura e infrastrutture in piena efficienza. Si invita chiunque debba percorrere l’autostrada in questa fascia oraria a pianificare con anticipo gli spostamenti e a seguire la segnaletica temporanea predisposta lungo il percorso.

Consigli per gli automobilisti: prestare attenzione ai segnali di deviazione; moderare la velocità e rispettare i limiti imposti nel tratto alternativo; Valutare percorsi alternativi, se possibile, per evitare rallentamenti. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Anas o contattare il numero verde dedicato.