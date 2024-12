Trapani Shark, ecco la seconda ala nuova per... volare sempre più in alto

06/12/2024 17:00:00

E due. La Trapani Shark mette a segno il secondo colpo di mercato di dicembre e si rafforza ancor più con l'ingaggio di Paul Eboua, ala-pivot camerunense ma di formazione italiana, di 203 centimetri e 97 chili, proveniente dalla Vanoli Cremona, proprio l'ultima avversaria dei granata in campionato.

“Sono felice di questa svolta nella mia carriera - sono le prime parole di Eboua -. Arrivo in un club molto ambizioso e metterò a disposizione del coach e della squadra le mie qualità. Sono carico e ho tanta voglia di imparare e di proseguire il mio percorso di crescita”.

Cresciuto nella Stella Azzurra Roma, Eboua ha provato anche l'avventura in Nba con i Miami Heat, quindi, ci riprova con i Brooklyn Nets, ma poi viene tagliato e prova l'avventura nella G-League con i Long Island Nets, ritornando, quindi, in Italia e a Pesaro per la sua seconda esperienza italiana.

Riprova ancora l'avventura negli Usa con i Milwaukee Bucks alla Summer League, quindi, torna definitivamente in Italia prima a Brescia e dal 2022-23 a Cremona dove contribuisce alla promozione in serie A e alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa.

Quest'anno era stato confermato a Cremona con 17 punti di media e 11 rimbalzi, prima del passaggio adesso a Trapani, con i granata che completano la coppia di acquisti annunciata, proiettandosi sempre più tra le società più ambiziose del panorama italiano. A cominciare dalla qualificazione alla Final Eight cui accederanno le prime otto classificate al termine del girone di andata.