Futsal serie A2: per l'ultima interna del 2024 il Futsal Mazara attende il Città di Acri

06/12/2024 16:00:00

Vincere per voltare immediatamente pagina e tornare ad insidiare i piani alti della classifica. E’ quello che sabato pomeriggio proverà a fare il Futsal Mazara in quella che sarà l’ultima apparizione casalinga del 2024. L’ostacolo da superare sarà il Città di Acri, che arriverà a Mazara per vendere cara la pelle. Quella vissuta in casa Futsal Mazara è stata una settimana particolarmente intensa. Lunedì la società, con in testa il Presidente Maggio, ha parlato apertamente con la squadra manifestando un chiaro malcontento circa la gestione non proprio ottimale di alcune gare che, pur risultando alla portata dei gialloblu, sono culminate con dei risultati negativi. A Mister Bruno, dunque, l’arduo compito di trovare la chiave di volta in questo campionato sin qui troppo altalenante ma comunque più equilibrato del previsto. Dopo otto giornate, infatti, da qualunque parte si guardi la classifica in 6 punti si trovano almeno sette squadre che lottano per obiettivi diversi. Non inganni, pertanto, il penultimo posto in classifica occupato dal Città di Acri. Con 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, i lupi rossoneri fin qui hanno racimolato solamente 7 punti, e si trovano a sole tre lunghezze dai mazaresi. Il quintetto di Mister Basile è reduce da tre sconfitte consecutive contro Soverato (1-4), Sammichele (4-3) e Gear (3-4). I 22 gol fatti ed i 28 subiti fanno pensare ad una squadra dotata di un discreto equilibrio, capace di restare in partita fino alla fine. Per questo motivo sabato servirà il miglior Futsal Mazara e, soprattutto, il miglior pubblico della Serie A2. Per assistere alla gara è necessario essere in possesso dell’abbonamento stagionale o acquistare il biglietto online su www.postoriservato.it oppure recandosi presso la Tabaccheria in Via Salemi 86 a Mazara oppure direttamente al botteghino. Ingressi gratuito per i minori di 14 anni. Al Palazzetto dello Sport di Mazara il fischio d’inizio è fissato per sabato 7 dicembre alle ore 16:00.