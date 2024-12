 Trapani: il presidente Antonini sarà in panchina contro il Benevento

06/12/2024 16:13:00

Il presidente del Trapani calcio, Valerio Antonini, sarà presente in panchina come dirigente accompagnatore durante il match di domenica contro il Benevento.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista rilasciata nel programma Spazio Sport Live, in onda su Sicilia 242. “Domenica vi faccio divertire perché sarò in panchina con Aronica. Mi godrò la partita dalla panchina e, quando mi vedrete lì, saprete che sarò il primo tifoso,” ha dichiarato Antonini con entusiasmo.

Si tratta di una scelta insolita per il numero uno granata, che ha deciso di vivere il match da vicino, al fianco di mister Salvatore Aronica e della squadra. La sua presenza sottolinea il forte legame con il progetto sportivo e la volontà di supportare la squadra non solo dalle tribune, ma anche sul campo, seppur in veste dirigenziale.

L’attesa per la partita contro il Benevento cresce, per un incontro che si preannuncia fondamentale per il cammino del Trapani.