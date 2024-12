Da Marsala a Mazara. Le città della provincia di Trapani sempre più videosorvegliate

06/12/2024 06:00:00

In provincia di Trapani si intensificano gli sforzi per garantire maggiore sicurezza urbana attraverso l’implementazione di sistemi di videosorveglianza avanzati. Grazie al Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020, i Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani hanno presentato progetti di videosorveglianza urbana, approvati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tali progetti mirano al potenziamento e all’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, da finanziare con risorse nazionali, in un’iniziativa che punta a rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico e la coesione sociale del Sud Italia.

Un’opportunità per i territori

Queste strumentazioni tecnologiche non solo svolgono una funzione deterrente e preventiva, ma rappresentano anche un importante supporto alle attività investigative delle Forze dell’Ordine. I progetti, già validati tecnicamente dalla Polizia di Stato, sono ora al vaglio del Ministero dell’Interno per l’assegnazione definitiva dei fondi, che ammontano complessivamente a 15 milioni di euro.

La videosorveglianza è vista come un mezzo fondamentale per garantire sicurezza e ordine pubblico, in un contesto in cui i comuni coinvolti condividono l’obiettivo di elevare gli standard di protezione per cittadini e imprese.

Dai rifiuti alla malamovida, le telecamere a Marsala

A Marsala i sistemi di videosorveglianza si integrano nella gestione della sicurezza urbana. Ultimamente è stata ampliata la rete di telecamere già esistente e potenziando i controlli in aree strategiche. Attualmente, il comune conta 47 telecamere urbane, dedicate alla sorveglianza ambientale e alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti, oltre a 5 telecamere posizionate presso i centri di raccolta rifiuti.

In ambito scolastico, il progetto “Scuole Sicure” ha portato all’installazione di 18 telecamere in vari istituti, con l’obiettivo di prevenire spaccio di droga e atti di bullismo. Inoltre, per contrastare fenomeni di malamovida e spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile, sono in arrivo altre 7 telecamere dedicate.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalle telecamere posizionate nei varchi della ZTL del centro storico, attivate recentemente per controllare sia il traffico che la sicurezza nei luoghi di ritrovo serale e notturno. "Questi sistemi – spiega il Comando della Polizia Municipale – hanno una doppia funzione, regolando il traffico veicolare e contribuendo alla sicurezza cittadina".

Manutenzione e gestione centralizzata

Per garantire l’efficienza degli impianti, il Comune di Marsala ha affidato il servizio di noleggio, installazione e manutenzione delle telecamere a ditte specializzate. Questo include la verifica delle postazioni di controllo remoto e della centrale di registrazione, assicurando che tutti i dispositivi, sia fissi che brandeggianti, siano operativi e aggiornati.

A Mazara raffica di multe grazie alle telecamere

Una vera e propria pioggia di multe ha investito gli automobilisti mazaresi a seguito dei controlli effettuati dalla polizia municipale, grazie al nuovo sistema di videosorveglianza con lettura targhe a distanza. Solo nella giornata di domenica scorsa, in un'ora, le telecamere hanno rilevato ben 200 veicoli privi di assicurazione o con revisione scaduta, un dato che conferma la necessità di maggiori controlli sul territorio.

Le multe emesse per la mancanza di assicurazione sono particolarmente pesanti: 866 euro per ogni infrazione riscontrata, con 173 euro aggiuntivi in caso di mancata revisione. La polizia municipale ha installato il sistema di lettura targhe in punti strategici della città, come via Marsala, via Bessarione, SP 38 e piazza Mokarta, con l’obiettivo di monitorare il traffico e individuare i trasgressori.

L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio per migliorare la sicurezza stradale a Mazara del Vallo, dove negli ultimi anni si sono registrati numerosi incidenti legati a comportamenti irresponsabili alla guida. Le telecamere, infatti, non solo accertano violazioni legate all'assicurazione e alla revisione, ma sono in grado di individuare anche veicoli rubati o radiati.

La polizia municipale ha sottolineato che continuerà a utilizzare questo sistema per ridurre le infrazioni e aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza di rispettare le regole del codice stradale.

L’implementazione di questi sistemi rappresenta un passo decisivo verso una maggiore sicurezza e un controllo del territorio più capillare, che risponde alle esigenze dei cittadini e delle imprese locali.