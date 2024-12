Alcamo: il Comune assume un educatore per asili nido. Ecco come partecipare

06/12/2024 02:00:00

Il Comune di Alcamo, attraverso la Direzione 3 “Politiche del Personale, Affari Generali - Innovazione”, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di Educatore Asili Nido a tempo pieno e indeterminato. La posizione rientra nell’area dei funzionari di elevata qualificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Modalità e termini di presentazione

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate esclusivamente online, entro e non oltre il 1° gennaio 2025, attraverso il Portale Unico del Reclutamento InPA disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla sezione “Bandi e Avvisi” del portale, i candidati devono utilizzare le proprie credenziali tramite SPID, CIE, CNS, o eIDAS.

Link diretto al bando su InPA: Bando Educatore Asili Nido.

Link al sito del Comune di Alcamo: Bando Educatore Asili Nido - Trasparenza PA.

Documenti

Il testo integrale del bando e gli allegati necessari per la candidatura sono disponibili in formato PDF sul sito del Comune. L'iniziativa offre un’importante opportunità per coloro che desiderano lavorare nel settore educativo per la prima infanzia, contribuendo alla crescita e al benessere dei bambini nella comunità alcamese.