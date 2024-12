 Petrosino si prepara al Natale. Domani l'accensione dell'albero

06/12/2024 19:15:00

L’Amministrazione comunale di Petrosino è pronta a celebrare il Natale con un ricco calendario di eventi e attività pensate per coinvolgere grandi e piccini. Le festività natalizie prenderanno ufficialmente il via domani, sabato 7 dicembre, alle ore 17:30, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in Viale Giacomo Licari.

Durante la serata inaugurale, l’atmosfera sarà resa ancora più speciale dall’esibizione dell’Orchestra e del Coro dell’Istituto Gesualdo Nosengo. L’albero di Natale, simbolo della comunità, è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione “I picciotti di Via Cafiso APS Petrosino”.

Il programma dettagliato delle iniziative, che si estenderanno fino al 6 gennaio 2025, sarà reso noto nei prossimi giorni, includendo anche l’apertura del Villaggio di Natale e numerosi appuntamenti dedicati a cittadini e visitatori.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento di domenica per condividere insieme la magia dell’accensione dell’albero e l’inizio delle festività natalizie.