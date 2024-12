Il certificato anagrafico si può chiedere in 13 uffici postali del trapanese

06/12/2024 14:00:00

Cresce in provincia di Trapani l’offerta di servizi pubblici resi disponibili dagli uffici postali, grazie al progetto Polis. L’iniziativa, che coinvolge i comuni con meno di 15.000 abitanti, mira a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, trasformando gli uffici postali in poli multifunzionali.

Con l’attivazione di 10 nuove sedi, sono ora 13 gli uffici del Trapanese dove i cittadini possono richiedere certificati anagrafici e di stato civile grazie all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), gestita dal Ministero dell’Interno.

In 12 di questi uffici, i certificati vengono rilasciati attraverso gli sportelli tradizionali. Tuttavia, in 6 sedi, i cittadini possono anche avvalersi di totem digitali per ottenere i documenti in autonomia. I totem, che rappresentano una novità tecnologica, consentono il download immediato dei certificati desiderati, previa autenticazione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Un servizio aggiuntivo è disponibile nella sede di Gibellina, dove è possibile accedere agli “Atti di Volontaria Giurisdizione”. Qui i cittadini possono presentare istanze per la nomina di amministratori di sostegno o per la rendicontazione dello stato patrimoniale di un assistito. Questa attività è resa possibile da un accordo tra il Ministero delle Imprese, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Tutti i 19 uffici postali coinvolti nel progetto Polis offrono inoltre un servizio specifico per i pensionati: il rilascio di certificati INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello Obis-M.

Questa estensione del progetto Polis rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità ai servizi pubblici, soprattutto nei piccoli centri. Attraverso una combinazione di soluzioni digitali e tradizionali, gli uffici postali si pongono come un punto di riferimento per semplificare la burocrazia e garantire ai cittadini un accesso più rapido ed efficiente a documenti essenziali.