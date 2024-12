Ad Alcamo le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco

06/12/2024 15:05:00

Presso la Chiesa Madre, Basilica Maria Assunta, il Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha celebrato, alla presenza delle autorità, la Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

A seguire, presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alcamo, si è svolta la cerimonia di consegna di benemerenze ai Vigili, durante la quale le amministrazioni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, a nome dei Sindaci Domenico Surdi, Giuseppe Fausto e Francesco Gruppuso e dei rispettivi presidenti del consiglio comunale, Saverio Messana, Giuseppe Ancona e Patrizia Parisi hanno consegnato una targa di “riconoscimento e ringraziamento ai Vigili del fuoco per l’impegno e la professionalità dimostrati nello svolgimento del proprio lavoro, volto alla tutela ed alla sicurezza delle cittadinanze”.



Santa Barbara è la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo, proprio per questo è stata eletta patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano "in pericolo di morte improvvisa".