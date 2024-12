Petrosino, Giacomo Anastasi: "Abbiamo messo in sicurezza il Comune. Ecco cosa faremo nelle prossime settimane"

06/12/2024 06:00:00

“Oggi possiamo dire di aver messo in sicurezza il Comune, garantendo una prospettiva di equilibrio e sostenibilità. Si apre davvero una seconda fase per il Comune di Petrosino", queste le parole del sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, rispondendo alle domande della redazione di tp24, dopo che il ministero dell’Interno ha approvato l’azione di risanamento fatta dalla sua amministrazione dopo la dichiarazione di dissesto finanziario. "Il decreto ricevuto nei giorni scorsi, che certifica e approva l’ipotesi di bilancio riequilibrato, è stato definitivamente recepito nell’ultima seduta di Consiglio Comunale. Questo risultato certifica la bontà del lavoro svolto in questi due anni e mezzo”.

Anastasi ha ricordato le difficoltà affrontate all’inizio del mandato: “Ci siamo trovati di fronte a una situazione finanziaria estremamente complessa, caratterizzata da fortissime passività e un peso debitorio che hanno reso inevitabile la dichiarazione di dissesto. Da quella condizione siamo ripartiti con consapevolezza, senso del dovere e con l’obiettivo principale di servire l’interesse generale”.

Il percorso di risanamento intrapreso ha ora ricevuto il sigillo di approvazione: “Con il decreto che la Prefettura di Trapani ci ha trasmesso il 15 novembre scorso, il Ministero ha confermato che il nostro piano assicura gli equilibri e la sostenibilità dell’Ente. Ora possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia”, continua il sindaco.

Qui di seguito, invece, il sindaco Anastasi illustra i progetti che si concretizzeranno a Petrosino nelle prossime settimane: “Questa nuova fase sarà molto concreta e permetterà al Comune di pianificare meglio le proprie risorse, che, lo sottolineo, rimarranno comunque limitate. Tuttavia, vedremo presto risultati tangibili, in linea con le esigenze dei cittadini”, afferma il sindaco Giacomo Anastasi. “Alcuni interventi sono particolarmente attesi dalla comunità. A breve, sostituiremo il semaforo nell’incrocio che rappresenta una fonte di preoccupazione per molti, e giustamente, perché la sicurezza deve venire prima di tutto. Questo tema è stato anche oggetto di strumentalizzazioni e attacchi politici, ma ora, con una situazione economica più stabile, possiamo finalmente agire in modo concreto.”

Anastasi prosegue: “All’incrocio di via Gianninea realizzeremo una rotonda per rendere il traffico veicolare più scorrevole e sicuro. Inoltre, stiamo completando un progetto di illuminazione pubblica che porterà la luce in alcune aree di Petrosino dove non era mai arrivata. I nuovi corpi illuminanti che installeremo funzioneranno con il fotovoltaico, garantendo così il massimo risparmio e il rispetto per l’ambiente.”

Tra gli altri interventi, il sindaco annuncia il ripristino della parte superiore del Palazzetto dello Sport e la messa in sicurezza della SP84: “Su questa strada stiamo intervenendo con l’illuminazione in alcuni tratti, la sostituzione dei guardrail e l’installazione di occhi di gatto e nuova segnaletica stradale.”

Infine, Anastasi sottolinea i progetti finanziati dal PNRR: “Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, demoliremo una vecchia scuola abbandonata in via Angileri per costruire un secondo asilo nido, offrendo così nuove opportunità per le famiglie della nostra comunità.”

