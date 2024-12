Nuovo singolo “Tra le onde” e tour per Ignazio Boschetto e Il Volo

06/12/2024 08:45:00

Il trio italiano più amato nel mondo, Il Volo, con il marsalese Ignazio Boschetto, continua a incantare il pubblico con la sua musica. Dopo il rilascio di Ad Astra (International Edition), il loro ultimo progetto discografico arricchito da cinque nuove tracce, arriva un nuovo singolo che promette di emozionare: “Tra le onde”. Disponibile da oggi in presave e dal 6 dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy, il brano è un viaggio introspettivo che ci porta a riflettere sulla forza dell’amore e sulla resilienza dell’animo umano.Migliori offerte di auricolari

Scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci, e prodotto da Michael Tenisci e E.D.D., “Tra le onde” è un brano che cresce in intensità, partendo da un’atmosfera intima e sognante per poi esplodere in un potente ritornello. “La vita è come un corso d’acqua / passa sotto di noi / che restiamo insieme tra le onde”, cantano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, invitandoci a lasciarci trasportare dalla vita e ad affrontare le tempeste con coraggio.

“Tra le onde è un tassello fondamentale del viaggio musicale di Ad Astra, il nostro primo album di inediti. La canzone è nata dal desiderio di mettere in luce le nostre tre diverse vocalità, trovando un equilibrio tra la nostra identità artistica e un respiro internazionale”, rivelano Il Volo. “L’idea era quella di fondere il nostro stile con influenze del pop inglese, esplorando sonorità fresche e moderne senza mai perdere ciò che ci caratterizza”.

Un tour italiano imperdibile

Dopo il successo dei loro concerti in Europa, Il Volo è pronto a conquistare il pubblico italiano con Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport. A partire da gennaio 2025, il trio si esibirà nei principali palasport italiani, portando in scena le canzoni di Ad Astra (International Edition), tra cui il nuovo singolo “Tra le onde”. Il tour farà tappa a Jesolo, Milano, Treviso, Firenze, Bologna, Torino, Roma, Eboli, Bari e Messina, queste le date:

10/01/2025 JESOLO – PALAZZO DEL TURISMO

11/01/2025 MILANO – UNIPOL FORUM

13/01/2025 TREVISO – PALAVERDE

15/01/2025 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

17/01/2025 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

18/01/2025 TORINO – INALPI ARENA

21/01/2025 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

23/01/2025 EBOLI – PALASELE

24/01/2025 BARI – PALAFLORIO

26/01/2025 MESSINA – PALARESCIFINA