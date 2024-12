Marsala, il 27 dicembre il "Memorial Oriana Bertolino"

06/12/2024 11:13:00

Il Palabellina di Marsala si prepara ad accogliere un evento speciale in onore della giovane pallavolista Oriana Bertolino, tragicamente scomparsa di recente a seguito di un incidente stradale. Il "Memorial Oriana Bertolino" segna la sua prima edizione il prossimo 27 dicembre, in un sentito tributo alla sua memoria e al suo talento.

Quattro formazioni di pallavolo avranno l'onore di partecipare a questo evento toccante: Entello Trapani, Progetto Volley Marsala, Marsala Volley ed Oriana's Friends , quest'ultima composta da amici e amiche che hanno condiviso con lei la passione per la pallavolo sui campi di gioco siciliani.

Durante la manifestazione, curata dall'Avvocato Diego Maggio, presidente dei Lions di Marsala, saranno assegnate due borse di studio a giovani pallavolisti promettenti, in un gesto che mira a sostenere il talento emergente nel mondo dello sport.

L'evento si preannuncia commovente e significativo, un'occasione per ricordare Oriana Bertolino con affetto e gratitudine per il suo contributo al mondo della pallavolo. Ci auguriamo che questa giornata possa essere un omaggio degno della sua memoria e un momento di unità e sostegno per tutta la comunità sportiva.