Volley: il Marsala Volley atteso in Puglia per la sfida contro Castellana Grotte

06/12/2024 10:30:00

Due trasferte consecutive attendono l’EnoDoro Marsala Volley che nella prima, valida per la nona giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile, capitan Varaldo e compagne affronteranno nel proprio fortino in Puglia, la Zero5 Castellana Grotte di Coach Massimiliano Ciliberti. Le pugliesi, tornando al PalaGrotte dopo quattro trasferte consecutive, proveranno ad approfittare del turno casalingo per aggiungere linfa vitale alla propria scarna classifica che conta soli 9 punti all’attivo. Il Marsala Volley, dal canto suo, dopo la sconfitta casalinga contro VolleyRò e raramente vittoriosa nelle trasferte di questa stagione, ha l’esigenza di tornare alla conquista dei tre punti per continuare ad inseguire le posizioni che contano di questo girone D. A seguito delle consensuali separazioni dal tecnico Luca D’Amico e dalla schiacciatrice Beatrice Meniconi, sarà Coach Lucio Tomasella a guidare il roster azzurro in questa difficile trasferta nel tacco d’Italia ed anche se è stata una settimana emotivamente difficile, le lilibetane hanno professionalmente affrontato gli allenamenti con quella giusta cattiveria che potrà essere solo di buon auspicio per il futuro. Di certo vi è la consapevolezza che tutte le partite saranno finali da giocare con il coltello tra i denti se si vorrà ottenere qualcosa e che qualsiasi giocatrice chiamata in campo dovrà affrontare la sfida al massimo delle proprie possibilità, se non di più. Sarà possibile seguire l’andamento del match collegandosi, sabato 7 dicembre 2024 con inizio alle 16.30, alla pagina facebook “Marsala Volley” ove verrà comunicata l’eventuale diretta streaming. L’arbitro dell’incontro sarà la Sig.ra Gabriella Notaro coadiuvata dal Sig. Stefano Adornato. Di seguito le interviste alla capitana Barbara Varaldo ed al Presidente Massimo Alloro.