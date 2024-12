  Marsala: altri 20 motocicli sequestrati dalla Polizia Municipale

07/12/2024 14:03:00

Continua l’azione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Marsala, che questa settimana ha portato al sequestro di altri 20 motocicli non idonei alla circolazione stradale. L’operazione ha interessato sia il centro urbano che le zone periferiche del territorio comunale, proseguendo nella lotta contro l’uso di mezzi irregolari.

Nel dettaglio, i sequestri sono avvenuti in diverse aree della città, tra cui via Ernesto Del Giudice (dove ha sede il Comando della Polizia Municipale), via Dante Alighieri, via G. Anca Omodei e la zona di Mergellina. Anche nelle contrade di Ciavolo e Strasatti sono stati intercettati motocicli non conformi, alcuni privi di targa e altri senza assicurazione obbligatoria.

Con questi nuovi sequestri, sale a oltre 100 il numero di motocicli sottratti alla circolazione dalla Polizia Municipale marsalese negli ultimi mesi. I mezzi sequestrati, dopo essere stati presi in custodia, vengono affidati a un centro di rottamazione autorizzato, come previsto dalle normative vigenti.