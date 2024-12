 Trapani, inaugurato il Villaggio di Natale in piazza Vittorio Emanuele

07/12/2024 19:10:00

Il Natale prende vita a Trapani con l’inaugurazione del Villaggio di Natale. Piazza Vittorio Emanuele si trasforma in un "Villaggio Natalizio", grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Trapani e organizzata dalla Handball Erice, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il Villaggio di Natale di Trapani propone una varietà di attrazioni pensate per grandi e piccoli. Tra le caratteristiche casette in legno, i visitatori potranno scoprire:Stand di food e beverage, con specialità gastronomiche del territorio e dolci tipici natalizi; Artigiani e hobbisti, con prodotti unici e originali per regali dal sapore autentico;

La Casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare il celebre personaggio e immergersi nella magia delle feste.



Non mancherà l’intrattenimento, con musica che accompagnerà le passeggiate tra gli stand. Il Villaggio si estende fino alla Villa Margherita, dove il mercatino degli hobbisti prosegue sia all’interno che all’esterno. Tra le attrazioni principali, spicca la pista di pattinaggio su ghiaccio, un’esperienza imperdibile per chi ama il divertimento invernale. Per i più piccoli, l’arrivo del trenino ATM, uno degli appuntamenti più attesi, promette di aggiungere un ulteriore tocco di magia al Villaggio.