Weekend dell'Immacolata in provincia di Trapani: concerti, mercatini e spettacoli

07/12/2024 06:00:00

Il weekend dell’Immacolata in provincia di Trapani promette un mix di eventi natalizi, culturali e tradizionali che animeranno ogni angolo della regione.

Dal 7 all’8 dicembre, il calendario è ricco di iniziative per tutti: dalle luci natalizie agli spettacoli, dai concerti alle mostre. Scopri con noi cosa non perdere in questo fine settimana speciale:

CUSTONACI - Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Custonaci ospita "Natale al Borgo", un evento che unisce tradizione, cultura e divertimento. Tra le principali attrazioni ci sono i mercatini di Natale, le presentazioni di libri, il Presepe Vivente nella Grotta Mangiapane e gonfiabili per bambini. Un'opportunità per vivere la magia del Natale in un'atmosfera unica. L'evento è aperto a tutte le età e promette di coinvolgere famiglie e visitatori. Segui la pagina della Proloco di Custonaci per aggiornamenti e dettagli: https://www.facebook.com/proloco.custonaci

MAZARA DEL VALLO - Sabato 7 dicembre, con l'accensione del grande albero natalizio in piazza della Repubblica, inizieranno le celebrazioni di "Natale in Piazza 2024". Il programma prevede alle 16:30 il Live Radio Show di Radio Azimut, con Gianfranco Campisi, Tiziana Indorato e Vito Ubaldini, seguito alle 17 dall'illuminazione dell'albero alla presenza delle autorità e di scuole e associazioni locali. In contemporanea, una parata Disney a cura di Frenesia e Tutù Ballet. Alle 18, il concerto di voci bianche "Un cuore di bambini - Armonie di Natale" a cura della Fidapa. Non mancheranno degustazioni, con 4000 finger food e show cooking a cura dell'Istituto Ferrara. La serata proseguirà con il Satiro D'Oro Festival - Talent a Natale al cine teatro Rivoli, dalle 20:30, con la partecipazione di 27 cantanti in gara. L'evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il 7 dicembre, alle 17:30, al Civic Center di Mazara del Vallo si terrà un laboratorio dedicato ai dolci della tradizione araba, seguito dal concerto del musicista africano DouDou. Il 8 dicembre, alle 19, sarà proiettato il cortometraggio "La vera storia falsa del pescatore Clemente" di Antonio Messana, seguito dalla selezione musicale "Miscela Arabica" alle 20:30. Entrambi gli eventi fanno parte del programma inaugurale del Caffè Letterario, gestito da Moltivolti.

MARSALA - Sabato 7 dicembre, alle 19:00, Otium di Marsala ospiterà il concerto jazz del Focus Duet. Simona Trentacoste alla voce e Francesco Guaiana alla chitarra ci condurranno in un viaggio musicale tra composizioni originali e rivisitazioni di grandi classici jazz. Un'atmosfera intima e coinvolgente, arricchita da arrangiamenti sofisticati, ci trasporterà tra le sonorità di Broadway, Bacharach, Monk e molti altri. L'evento, patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana, è organizzato dall'Associazione Musicale Etnea. I biglietti sono disponibili online su www.diyticket.it.

MARSALA - Sabato 7 dicembre, alle 21:00, il Teatro Impero ospita "Natale in Casa Cupiello", la celebre commedia di Eduardo De Filippo, interpretata dalla Compagnia Luna Nova. Con 13 attori in scena, l'opera racconta le dinamiche familiari di una vigilia di Natale tra ironia e tenerezza. Biglietti disponibili online: https://www.boxol.it/next/it/Enthemo/select-ticket/548877

MARSALA - Dal 7 al 23 dicembre 2024, esclusi i lunedì, il Convento del Carmine di Marsala ospiterà la mostra pittorica "La Gioia del Colore" di Antonietta Merendino. L'esposizione sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

PETROSINO - Dall’ 8 dicembre al 6 gennaio 2025, prende vita un calendario di eventi natalizi per grandi e piccini. L'inaugurazione avverrà l'8 dicembre alle 19:00 in viale Giacomo Licari con l'accensione del tradizionale albero di Natale, accompagnata dalle note dell'Orchestra e del Coro dell'Istituto Gesualdo Nosengo.

CASTELVETRANO - Dal 8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, lo Zoo Fattoria Carimi di Castelvetrano ospita la V edizione de "Il Villaggio di Betlemme". L'evento, aperto dalle 16:30 alle 19:30, permetterà di vivere la magia del Natale con scene natalizie suggestive.

CALATAFIMI SEGESTA - Dal 8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, a Calatafimi Segesta, si terrà "Il Villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale". L'evento, con date speciali l'8, 15, 22, 26, 28 e 29 dicembre, e il 5 e 6 gennaio, offrirà un'esperienza magica per grandi e piccini.

TRAPANI - Il 7 dicembre, alle 17:00, presso il Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani, si terrà la presentazione del libro Dal Grande Reset al Green Reset di Ilaria Bifarini, nell'ambito della rassegna letteraria "Identità Perdute" (II edizione). L'ingresso è libero.

MISILISCEMI - Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Misiliscemi ospita il "Natale delle Contrade". Un evento che trasformerà il borgo in un magico scenario natalizio, con concerti, mercatini, attività sportive, tombolata, presepe vivente, villaggio di Natale e laboratori.

TORRETTA GRANITOLA - Sabato 7 dicembre, alle ore 9:30, il CNR di Capo Granitola ospiterà un convegno dedicato alle tartarughe marine e alla loro presenza lungo le coste siciliane.

Relatori, ricercatori e volontari illustreranno le abitudini della tartaruga Caretta caretta, specie sempre più frequente nelle nostre acque, e le sfide che affronta a causa delle attività umane. Attraverso immagini e video, i partecipanti potranno assistere a momenti unici come le deposizioni delle uova e la schiusa dei piccoli, scoprendo così da vicino il ciclo vitale di questi affascinanti rettili marini. Un focus particolare sarà dedicato al progetto "TURTLEBACK", una collaborazione tra l'Università di Palermo e il CNR di Capo Granitola volta allo studio e alla conservazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo.

CASTELVETRANO - Fino a domenica 8 dicembre, Castelvetrano ospita la seconda edizione del Nocellara Fest, una festa dedicata all'olio extravergine di oliva e all'oliva da mensa Nocellara del Belice, un prodotto d'eccellenza siciliana. L'evento prevede un ricco programma di attività, tra degustazioni, attività per bambini, intrattenimento. Per conoscere il programma completo e rimanere aggiornato sugli eventi, visita il sito web ufficiale: www.nocellarafest.it

SALEMI - Sabato 7 dicembre, alle 19.30, la Chiesa Madre di Salemi ospiterà il Coro Laudate Dominum dell’associazione Bequadro di Bagheria,

che parteciperà al IV Festival Organistico Città di Salemi. Il coro eseguirà per la prima volta il Te Deum a 5 voci dispari di Mons. Marco Frisina, noto compositore di musica liturgica e direttore del Coro della diocesi di Roma. Il programma include anche brani di Salvatore Di Blasi, direttore del coro, come Ave speranza nostra, Una stella nel cielo spuntò e la Suite di Natale. Completeranno il concerto il Cantique de Noel di Adolphe Adam, e una selezione di canti natalizi.

Si esibiranno: Anna Giulia Anselmo, soprano; Susanna La Fiura, soprano; Leonardo Poliuto, oboe; Giovanni Bondi, tromba; Beatrice Cerami, pianoforte; Direttore: Salvatore Di Blasi.

L'ingresso è gratuito.