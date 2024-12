 A Calatafimi Segesta al via il "Natale 2024" tra tradizione, creatività e cultura

07/12/2024 22:00:00

Calatafimi Segesta si prepara a vivere un Natale caratterizzato da una ricca serie di eventi che combinano tradizione, creatività e coinvolgimento del territorio. Grazie al Patto di Collaborazione firmato tra l’amministrazione comunale, le associazioni locali – Calatafimi È, Cavalieri 360 Aps, Pro Loco, Chiesa, scuola “F. Vivona” e altre realtà di volontariato – il programma natalizio offre appuntamenti imperdibili per tutte le età.

Il Presepe Vivente a Ficareddi

Organizzato dall’Associazione Calatafimi È, il pluripremiato Presepe Vivente animerà il quartiere Ficareddi con oltre 200 figuranti, animali e antichi mestieri. Questo suggestivo evento, che lo scorso anno ha attratto l’attenzione del Presidente della Regione Siciliana, on. Renato Schifani, sarà visitabile nelle seguenti date: 26, 28, 29 dicembre e 4, 5, 6 gennaio, dalle ore 16:30 alle 21:00.

Il Villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale

Giunto alla settima edizione, il Villaggio degli Elfi, organizzato dall’associazione Cavalieri 360 Aps, si svolgerà nel Parco Urbano Peppino Impastato, tra casette in legno e gli affaccendati elfi intenti nei loro lavori quotidiani. I visitatori potranno incontrare l’elfo truccatore, il taglialegna, l’elfo postino (dove i bambini potranno spedire la loro letterina), e gustare la deliziosa zuppa magica alla Locanda dell’Elfo. Il percorso conduce alla Casa di Babbo Natale, immersa in un’atmosfera incantata.

Le date: 8, 15, 22, 26, 28, 29 dicembre e 5, 6 gennaio, dalle 16:00 alle 21:30.

Eventi unici della tradizione natalizia

Fiaccolata dell’Immacolata: Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, alle 4 del mattino, si svolgerà la tradizionale processione della “Immaculatedda”, con fiaccole accese che illumineranno le vie del paese in un rito secolare che unisce la comunità.

Mercatini di Natale e spettacoli: Mercatini, gonfiabili per bambini, street band e un itinerario di presepi della tradizione cristiana, curati dalla Pro Loco, arricchiranno il centro cittadino.

Un Natale tra cultura e archeologia

Quest’anno sarà possibile visitare il Museo del Carretto del Ceto Cavallari, con l’esposizione del presepe in carretto presso il Teatro Cavallotti, aperto al pubblico per la prima volta dopo 60 anni. Parallelamente, il Parco Archeologico di Segesta proporrà aperture straordinarie e laboratori per bambini, creando un connubio tra il patrimonio storico e gli eventi cittadini.