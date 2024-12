Mazara, mercatino settimanale straordinario per le domeniche di dicembre. Presentato "Natale in Piazza 2024"

07/12/2024 02:40:00

Per le tre domeniche che precedono il Natale, il mercatino settimanale di Mazara del Vallo si svolgerà in via straordinaria. L’8, il 15 e il 22 dicembre, infatti, l’area di via Costiera ospiterà bancarelle e attività commerciali, solitamente presenti ogni mercoledì. La decisione è stata presa dal sindaco Salvatore Quinci, che con un’apposita ordinanza ha accolto la richiesta di Confimprese. L’autorizzazione risponde alle esigenze del periodo natalizio e alla coincidenza del Natale e di Capodanno con il mercoledì, impedendo il normale svolgimento del mercatino il 25 dicembre e l’1 gennaio.

Gli appuntamenti dell’anno si concluderanno quindi con un fitto calendario: domenica 8, mercoledì 11, domenica 15, mercoledì 18 e domenica 22 dicembre. Durante queste giornate, dalle 6:00 alle 16:00, sarà in vigore il divieto di fermata e transito nell’area mercatale e nelle vie limitrofe.

“Natale in Piazza 2024”: presentato il programma delle feste - Mazara del Vallo si prepara a vivere un Natale ricco di eventi e iniziative. Questa mattina, nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, è stato presentato il programma “Natale in Piazza 2024”. La rassegna prenderà il via sabato 7 dicembre alle 17:00 con l’accensione dell’albero natalizio in piazza della Repubblica e si concluderà il 6 gennaio.

Il sindaco Salvatore Quinci ha espresso l’intenzione di offrire un calendario di oltre 40 eventi capaci di coinvolgere cittadini e turisti. Tra le novità, l’introduzione di un Open Stage, un punto dedicato agli artisti di strada che, grazie a una nuova app, potranno prenotare esibizioni.

L’assessore al Decoro Urbano Isidonia Giacalone ha lodato le luminarie cittadine e ringraziato il Liceo Artistico per il contributo agli addobbi. L’assessore alla Cultura Germana Abbagnato ha illustrato i dettagli del programma, evidenziando il debutto dell’Open Stage il 27 dicembre con un evento speciale in piazza della Repubblica.

La giornata inaugurale del 7 dicembre sarà aperta da un live radio show alle 16:30 e proseguirà con spettacoli, maschere Disney e degustazioni. In serata, il cine teatro Rivoli ospiterà il Satiro D’Oro Festival. Il programma potrebbe arricchirsi con ulteriori iniziative in corso di definizione.

Turismo al centro: incontro preparatorio per la Bit di Milano - Lunedì 9 dicembre, Mazara del Vallo si prepara a delineare la propria partecipazione alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, in programma per febbraio. Alle 15:30, nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, l’assessore al Turismo Germana Abbagnato incontrerà gli operatori turistici locali. L’invito è rivolto a tour operator, agenzie di viaggio, e aziende attive nel turismo esperienziale agroalimentare e sportivo. L’incontro punta a promuovere le eccellenze del territorio e definire una strategia condivisa per rappresentare Mazara del Vallo alla prestigiosa manifestazione. La partecipazione alla Bit offrirà una vetrina internazionale per valorizzare le bellezze e le potenzialità del territorio.

"Insieme Senza Confini” per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità - Questa mattina presso il Playground di via Belgio è stata celebrata la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità con la manifestazione "Insieme Senza Confini" organizzata dall'associazione paralimpica "Mimì Rodolico" di concerto con la IV e la V Commissione del Consiglio comunale che unitamente all'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Isidonia Giacalone hanno voluto rilanciare i valori dell'inclusione attraverso lo sport. Nel corso dell'evento sono stati promossi laboratori sportivi inclusivi, giochi di squadra e momenti ludici.