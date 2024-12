San Vito Lo Capo, domani al via "...Oltre l'estate... Il Natale"

07/12/2024 11:30:00

A San Vito Lo Capo torna “… Oltre l'estate… il Natale”, un cartellone di eventi e attività promossi dal Comune in collaborazione con le Associazioni, gli Operatori turistici, le Parrocchie, le Scuole, del territorio. Dall'8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, in paese e nelle frazioni di Macari e Castelluzzo, sono in programma degustazioni, spettacoli, animazioni, laboratori, giochi, intorno al grande Presepe di Sabbia anche quest’anno allestito in Piazza Santuario. L’opera, scenografica e di grande formato, è stata realizzata dagli artisti Sergi Ramìrez e Montserrat Cuesta di Arenas Posibles, azienda specializzata in sculture di sabbia con sede in Spagna, insieme a Roma Shurubkin, scultore ucraino. Rilevanti anche il bel Presepe monumentale, allestito dalla Parrocchia di San Vito all’interno della Stalla del Santo, e i preziosi Presepi del Museo del Santuario, che possono essere visitati tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 22.00, e nelle domeniche e nei festivi anche dalle ore 11.30 alle ore 13.00. Il Presepe di Sabbia e quelli del Santuario, domenica 8 saranno i protagonisti dell’inaugurazione della manifestazione, quando si accenderanno le luminarie e gli alberi natalizi.

Una novità di queste festività sono i Mercatini di Natale, aperti dal giovedì alla domenica e nei festivi dalle ore 17.00 alle 22.00: le casette si trovano in Piazza Santuario, e, insieme agli alberi addobbati, completeranno l’atmosfera natalizia del centro di San Vito Lo Capo. Un’atmosfera che si vivrà anche a Castelluzzo, in Piazza Don Vito Barraco, dove verrà messo in scena, per la prima volta, un Presepe Vivente che verrà inaugurato sabato 28 dicembre e sarà aperto anche domenica 29 e, nuovamente, sabato 4 e domenica 5 gennaio, dalle ore 17.30. Tanti appuntamenti a tema, dunque, inframezzati e valorizzati da degustazioni di dolcezze e tipicità, spettacoli teatrali e concerti di musica sacra, gospel e pop, tornei sportivi, esibizioni di scuole di danza, animazioni per bambini, laboratori di riciclo artistico, musicali, gastronomici, sfilate bandistiche e dixieland, zampognari…

La manifestazione si concluderà il 6 gennaio, con il volo della Befana e il Concerto dell’Epifania in Santuario. “Abbiamo voluto mettere in atto un programma ricco e vario, pensato per i residenti ma, anche, per i visitatori, perché San Vito Lo Capo può e deve essere una meta interessante e “appetibile” anche durante le festività natalizie. – afferma il Sindaco, Francesco La Sala – Questa è la seconda edizione di “… Oltre l'estate… il Natale” e riteniamo di essere riusciti a mettere a punto, grazie al nostro impegno e alla collaborazione di tutti, una manifestazione di tutto rispetto che merita un posto di rilievo tra le tante del territorio trapanese.”