Rapina in banca a Trapani: palermitano assolto in appello

07/12/2024 06:59:00

La Corte d’Appello di Palermo ha revocato la condanna di primo grado per Gioacchino Cardella, 55 anni, accusato di aver partecipato a una rapina presso una filiale bancaria a Trapani. Inizialmente condannato a 16 anni di carcere, l’uomo, originario di Palermo, ha ottenuto l’assoluzione in secondo grado.

I suoi presunti complici, Giuseppe Giaccone e Gaetano Immesi, anch’essi palermitani, erano stati processati con il rito abbreviato e avevano ricevuto una condanna a sei anni ciascuno dal Gup del Tribunale di Trapani.

La rapina, risalente al luglio 2020, era stata eseguita da tre uomini che avevano il volto coperto da mascherine protettive anti-Covid. I malviventi avevano fatto irruzione nella filiale del Credem situata in via Virgilio, portando via circa 65.000 euro. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Trapani con il supporto dei colleghi di Palermo, avevano portato agli arresti dei sospettati.