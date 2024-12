Marsala, Festa di Natale alla Morgan School: giochi, biscotti e premi per adulti e bambini

07/12/2024 18:00:00

Il Natale è la festa che più di tutte unisce grandi e piccoli in un clima di gioia, condivisione e sorprese. Quest’anno, la magia natalizia si arricchisce di un tocco internazionale grazie al Morgan XMas Party, un evento speciale organizzato dalla Morgan School nella sua sede di Marsala, in Viale Whitaker 19.

Un Party Natalizio in inglese per tutti. La Morgan School, rinomata per i suoi corsi di lingua inglese, ha ideato un evento pensato per coinvolgere adulti e bambini con attività interattive in lingua inglese. Il Morgan XMas Party si terrà venerdì 13 dicembre dalle 17:00 alle 20:00, offrendo un programma ricco e variegato, perfetto per chi vuole vivere la magia del Natale imparando e divertendosi.

I più piccoli avranno l’occasione di entrare in pieno spirito natalizio grazie a un pomeriggio fatto di giochi e laboratori creativi:

- Make your Cookie: i bambini si cimenteranno nella preparazione di deliziosi biscotti natalizi.

- XMAS Film: proiezione di un film in lingua inglese con popcorn per rendere l’esperienza ancora più speciale.

- Your Letter to Santa: un momento magico per scrivere e consegnare la propria letterina a Babbo Natale in persona, che sarà presente per parlare con loro e festeggiare insieme.

Gli adulti non saranno da meno. Potranno mettersi alla prova con attività coinvolgenti e spassose, tutte in inglese:

- Bingo: una versione internazionale della tombola natalizia.

- Karaoke: per cantare insieme i grandi classici del Natale.

- Xmas Quiz: un quiz a tema natalizio per sfidare amici e familiari.

- Emoji Game: un gioco divertente basato sull’interpretazione delle emoji.

Un Contest per vincere un corso di inglese annuale. Durante il party si svolgerà anche l’estrazione del vincitore del Contest Online, che avrà in premio un corso di inglese annuale presso la Morgan School. I dettagli dei termini e delle condizioni saranno comunicati al fortunato vincitore.

La partecipazione è gratuita, per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0923 1954087.

