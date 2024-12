  Addio al maresciallo Nazzareno Summa

07/12/2024 17:49:00

Un grave lutto colpisce la società sportiva Il Giovinetto di Marsala. Nazzareno Summa, maresciallo dei Carabinieri e già comandante della stazione di Petrosino, nonché dirigente della società di pallamano, è venuto a mancare, lasciando un vuoto profondo nella comunità sportiva e cittadina.

Con commozione, la ASD Il Giovinetto ha voluto ricordare Summa con un messaggio carico di affetto e riconoscenza: "Ancora una tragedia si abbatte in casa Il Giovinetto. Ieri ci ha lasciati il maresciallo Summa, Nazzareno per i nostri giocatori, 'il maresciallo', il papà di Summino... nostro dirigente, l’amico di tutti, una persona straordinariamente per bene".

Una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e allo sport

Nazzareno Summa, conosciuto per il suo garbo, la sua onestà e il suo amore per il prossimo, ha rappresentato un punto di riferimento non solo per i suoi figli e per la sua famiglia, ma anche per i tanti giovani che ha incontrato grazie alla pallamano. La sua presenza costante al palazzetto e il suo sostegno ai ragazzi e alla società sportiva hanno lasciato un'impronta indelebile.

Il suo impegno come dirigente della società andava ben oltre il ruolo formale, diventando un modello di valori e rettitudine per tutti coloro che lo conoscevano. "Era un’immagine di dolcezza, garbo, onestà, amore per il prossimo. La nostra comunità perde un patrimonio di valori che ogni giorno lui ha saputo trasmettere", si legge nella nota de Il Giovinetto.

Un ricordo indelebile

Con parole toccanti, la società ha voluto sottolineare il grande impatto che Summa ha avuto sulla loro realtà sportiva: "Io perdo un amico, un sostegno morale nelle difficoltà, una persona che mi manifestava ogni giorno il suo affetto e la sua stima in modo disarmante, e che mi dava forza nel difficile percorso di portare avanti la nostra piccola comunità".

"Ciao Maresciallo, grazie per tutto quello che hai rappresentato per noi. Con il tuo esempio continuerai ad essere la stella che guiderà il cammino dei nostri ragazzi", conclude la nota, testimonianza di un affetto che non si spegnerà.