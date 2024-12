07/12/2024 10:03:00

A volte ritornano. Anche perché non se ne sono mai andati. E così, Vito Riggio torna alla guida dell'aeroporto di Palermo. Il mandato è chiaro: privatizzare. O meglio: fare entrare anche i soci privati nella compagine sociale dell'aeroporto "Falcone e Borsellino".

La decisione è stata presa all’unanimità durante il consiglio di amministrazione, anche se Riggio si è astenuto dal voto.

Un ritorno che arriva dopo una serie di complesse trattative tra le principali forze politiche di Palermo e della Regione. Protagonisti, da un lato il sindaco Roberto Lagalla, e dall’altro il governatore Renato Schifani. L'accordo sulla nomina di Riggio segna un equilibrio dopo l’approvazione di Marco Betta come sovrintendente del Teatro Massimo, un nome gradito a Lagalla, mentre Riggio rappresenta l'indicazione di Schifani e di Forza Italia, nonostante le critiche dei Fratelli d’Italia.

I dossier sul tavolo

Il ritorno di Riggio coincide con un’agenda di lavoro fitta. Il primo obiettivo è l’avvio della gara per selezionare un socio privato, un passaggio cruciale per privatizzare parte della Gesap e attrarre nuove risorse.

Parallelamente, ci sono altri progetti strategici in corso, tra cui:

L'ampliamento del terminal lato Palermo, con una nuova area di 12.000 metri quadrati su due piani .

. Il rifacimento del tetto, che includerà l’installazione di un impianto fotovoltaico .

. La realizzazione del sistema a 400 hertz per alimentare gli aerei senza l’uso dei motori.

per alimentare gli aerei senza l’uso dei motori. La sistemazione del parco a mare.

Sul fronte delle risorse, circa 30 milioni di euro sono già disponibili per sostenere i progetti nei prossimi quattro anni.

Un altro nodo da sciogliere riguarda i concorsi gestiti da Adecco per il nuovo direttore generale e il capo del personale, due ruoli chiave per il futuro della Gesap.

Sindacati sul piede di guerra

Se la nomina di Riggio completa i vertici aziendali, non si può dire lo stesso per il fronte sindacale. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno espresso forti critiche, lamentando che la riorganizzazione aziendale procede a rilento e che il contratto di espansione siglato un anno e mezzo fa è stato applicato solo in parte. I sindacati hanno già minacciato di proclamare uno sciopero, aumentando la tensione in un momento cruciale per l’azienda.

Un ritorno con un mandato chiaro

Riggio, che in passato è stato presidente dell’Enac, torna con la sfida di conciliare l’ingresso del privato, lo sviluppo infrastrutturale e il dialogo con i sindacati. Ha promesso di illustrare i suoi piani per la Gesap all’inizio della prossima settimana.