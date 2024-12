Calcio a 5: il Marsala Futsal vince ad Adrano e diventa capolista solitaria in serie B

08/12/2024 18:30:00

Il Marsala Futsal 2012 è la capolista solitaria del Girone H di serie B alla 9ª giornata. La vittoria ad Adrano per 9 a 0 e il Sicurlube che ha riposato un turno riportando in equilibrio la classifica, vede la società azzurra a quota 24 punti a + 3 proprio dalla formazione di Regalbuto e a +6 dalla terza in classifica, il Mistral Palermo. Un’altra vittoria di carattere per gli azzurri sempre più stoici, con un gioco a viso scoperto, senza paura e l’ennesima goleada in questo Campionato - senza dimenticare la Coppa, che porta i primi numeri: 8 partite vinte su 8 giocate, 54 reti fatte con Barroso capocannoniere del Girone e solo 17 goal subiti. La prossima gara sarà al Palasancarlo contro il Polistena C5 il 21 dicembre, ultima gara prima delle festività natalizie e penultima del turno di andata.

Primo tempo_ L’Adrano in casa si rivela sin da subito più ostico che mai sotto la porta dei lilybetani. La prima frazione del primo tempo si rivela un match tutto sommato equilibrato fino a quando la formazione adranita non si fa sfilare il pallone da Matteo De Bartoli che serve Israel Caro Barroso per l’1 a 0. Dopo il mancato raddoppio di De Bartoli, che si è presentato all’appuntamento in gran forma, l’Adrano inizia ad alzare il pressing. A pagarne le spese Walter Abate che guida le fughe degli azzurri sulla fascia. Dopo un palo degli ospiti, l’Adrano cerca il pareggio ma sbaglia tutto e Vallarelli ci mette più volte una pezza. In questa fase di gioco il Marsala è meno cattivo del solito ma mantiene alta la concentrazione. Dopo che dalla panchina si scaldano gli animi - tanto che l’arbitro è costretto a fermare il match e a estrarre qualche cartellino giallo per parte- è ancora Barroso che mette a segno un tiro libero per un fallo. E’ 0 a 2 per il Marsala Futsal.

Secondo tempo_ La seconda frazione di gioco vede l’espulsione del portiere dell’Adrano, Longo e Bonaccorso che non riesce ad accorciare le distanze. Il Marsala nel frattempo ritrova il suo baricentro come già fatto nelle precedenti gare sia in Coppa che in Campionato. E’ in questa fase che la ‘banda Torrejon’ imprime una sequenza di reti chiudendo la partita con una goleada, l’ennesima in questo girone di serie B. Il trio Barroso-Patti-De Bartoli, quest’ultimo di punta, portano ad un facile 3 a 0 e sempre De Bartoli sigla il poker grazie ad un’azione personale. Per doppio giallo viene espulso Patti ma i due minuti con un uomo in meno e il portiere di movimento sfruttato dall’Adrano non cambieranno le sorti del match: è ancora Barroso - nell’1-2 con Abate - a segnare il quinto goal ed a porta libera De Bartoli prima sfida la porta di casa con la sesta rete, poi ne sigla altre due di reti sempre dalla fascia: lo 0 a 7 rubando palla e lo 0 a 8. Cinque goal per l’azzurrino irruente che da una stagione all’altra è cresciuto esponenzialmente. L’Adrano non può far altro che arrendersi al cospetto della capolista. Sul finale c’è spazio anche per il nono goal dell’Under 23 Nikolas Sanalitro che si presenta tutto solo davanti alla porta dell’Adrano e non sbaglia.

Tabellino di gara: Adrano C5-Marsala Futsal 2012: 0-9

Marcatori: Barroso (x3), De Bartoli (x5), Sanalitro