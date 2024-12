Marsala, Biagio Girlando confermato presidente della sezione dell'AIA

08/12/2024 11:10:00

Biagio Girlando è stato confermato Presidente della Sezione di Marsala dell’Associazione Italiana Arbitri, eletto con il 93% dei suffragi dall’Assemblea Elettiva Sezionale svoltasi nei giorni scorsi presso la sede della sezione al Palasport di Marsala, con la partecipazione della quasi totalità degli aventi diritto al voto e numerosi giovani arbitri, alla presenza di Fabio Cigna, componente del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia e delegato all’uopo dal Presidente Michele Giordano.

Gli Associati marsalesi hanno per la quinta volta dato fiducia al Presidente Girlando che così si avvia a guidare la sezione per il quadriennio olimpico 2025/2028, fiducia dimostrata anche dalla unica candidatura presentata e dalla quasi totalità dei voti espressi con due sole schede bianche e due nulle, proprio le due schede nulle, durante lo spoglio hanno suscitato l’ilarità dei presenti perché due “burloni” hanno votato per Donald Trump.

La Presidenza dell’Assemblea è stata affidata a Francesco Mannone che si è avvalso della collaborazione di Antonino Ditta quale vice Presidente, Luigi Ditta segretario e dei due scrutinatori Salvatore Mangano e Antonio Greco.

“Sono particolarmente emozionato – ha dichiarato Girlando – per l’attestazione di stima ricevuta dagli arbitri della mia sezione, e anche per la partecipazione di molti giovani arbitri che senza avere diritto al voto hanno comunque manifestato il loro affetto nei miei confronti. Sono anche riuscito a battere Trump – scherza Girlando – che ha avuto solo due voti ! Saranno quattro anni di impegno e passione che mi appresto a iniziare fin da oggi – ha poi continuato Girlando – e sono pronto ad attuare tutti i miei programmi finalizzati al reclutamento, formazione e crescita degli arbitri e al buon funzionamento della mia sezione, grazie a tutti di vero cuore.”

L’assemblea si è poi conclusa con il ringraziamento da parte di Girlando per Francesco Mannone che ha condotto con serietà e competenza l’Assemblea e per Fabio Cigna che ha assicurato con la sua presenza la piena regolarità della Riunione.