Trapani: Aronica, con Antonini in panchina, con il Benevento si gioca tutto in 90'

Novanta minuti di passione. Sono quelli che attendono il Trapani e, soprattutto, l'allenatore Salvatore Aronica che oggi riceve al Provinciale il Benevento capolista in un match da vinvere ad ogni costo.

L'allenatore, che ha ricevuto la fiducia "a tempo" dal presidente Antonini, si gioca tutto e il massimo dirigente sarà al suo fianco in panchina, in qualità di dirigente accompagnatore, con l'intento di spronare i suoi e ottenere un successo fondamentale per rilanciare una squadra che nelle ultime partite è parsa in balia di se stessa.

"Affrontiamo la capolista, una squadra con individualità importanti e ambizioni da promozione - sono state le parole di Aronica -. Sarà una partita difficile, ma cercheremo di mettere in campo tutto ciò che ci è mancato nell'ultima gara. Abbiamo bisogno di continuità, di uscire da questa fase di stallo e di trovare quella solidità che ci è mancata. Abbiamo le idee chiare su come affrontare il Benevento, sarà fondamentale non lasciare nulla al caso".

Aronica ha poi sottolineato l'importanza di un cambio di passo: "I recenti cambiamenti societari hanno dato uno scossone alla squadra, ma il gruppo ha dimostrato compattezza e voglia di reagire. Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più, che dobbiamo dare di più. Il pubblico sarà il nostro dodicesimo uomo, ci aspettiamo un Provinciale gremito. I tifosi meritano una grande prestazione da parte nostra".

L'allenatore crede ancora nella serie B. "La promozione resta il nostro obiettivo. L'equilibrio del girone ci permette di restare in scia, ma dobbiamo fare un filotto importante per recuperare posizioni. Non molliamo, lotteremo fino alla fine".

Dal canto suo, il tecnico del Benevento, Gaetano Auteri, ha sottolineato l'importanza di chiudere al meglio il girone d'andata: "Il Trapani è una squadra di alto livello, con un organico importante. Dobbiamo essere bravi a interpretare la gara nel migliore dei modi. Sarà fondamentale essere solidi in difesa e creare occasioni da gol quando avremo la palla. Questa è l'ultima trasferta del girone d'andata e vogliamo fare un buon risultato".

La sfida tra Trapani e Benevento si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto. Da una parte, i granata, galvanizzati dalle parole del loro tecnico e desiderosi di riscattare l'ultima prestazione. Dall'altra, la Strega, capolista e determinata a mantenere il primato. Il pubblico del Provinciale è pronto a vivere una serata di grande calcio.