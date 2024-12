A Paceco il primo appuntamento di "Vino&libri"

08/12/2024 16:00:00

Due donne, entrambe di nome Agata, unite da storie di mare, vento e coraggio, si sono incontrate idealmente domenica scorsa nel primo appuntamento della seconda edizione di Vino&Libri. Un evento che ha intrecciato letteratura, vino e cultura, rivelando la forza del femminile contro l’indifferenza e per scelte di vita radicali.

L’evento, ospitato nei locali dell’enoteca “La Bottega del Caffè” a Paceco e organizzato dall’AIS Trapani, ha visto al centro Francesca Maccani, autrice del romanzo Agata nel vento (Rizzoli), una storia ambientata nelle isole Eolie che narra la vita di una donna straordinaria, pescatrice e guaritrice, capace di sanare le ferite con un dono speciale.

Un legame tra due Agata e due isole

La magia della serata ha preso forma attraverso il confronto tra due Agata. Da un lato Agata Novara, ricercatrice trapanese e fondatrice di un’associazione per la promozione della navigazione a vela, collegata da remoto da Lampedusa, dove era impegnata in un’operazione di salvataggio con la ONG Mediterranea. Dall’altro, l’Agata protagonista del romanzo di Maccani, una figura radicata nella tradizione e nella resilienza delle donne di Lipari, capace di affrontare le sfide della vita con il vento come alleato e il dono della guarigione come risorsa.

“Agata Novara, per esercitare il suo dono, ha scelto di vivere sul mare e mettersi al servizio di chi soffre, come i 79 migranti che ha soccorso negli ultimi giorni. La sua testimonianza ha reso palpabile l’emozione durante l’evento”, ha sottolineato Linda Inglese, curatrice della rassegna insieme all’AIS Trapani.

Letteratura, vino e impegno

La serata ha visto la partecipazione di Franco Rodriguez, sommelier AIS e giornalista, che ha guidato i presenti nella degustazione dei vini della cantina Colosi, storica realtà che da oltre 40 anni coltiva vigneti nell’arcipelago eoliano, scenario del romanzo di Maccani. Insieme a lui, le insegnanti Melina Farris e Angela Rindinella hanno contribuito a creare un’atmosfera di riflessione e condivisione.

“La letteratura e il vino non sono mondi distanti, ma due modi per connettere vita, cultura e impegno sociale. Il nostro evento ha dimostrato che la bellezza può essere un atto di resistenza e un motore per la solidarietà”, ha aggiunto Inglese.

Il messaggio universale di Francesca Maccani

Francesca Maccani ha ribadito il messaggio centrale del suo romanzo: “Ogni nostra ferita può essere guarita solo esercitando il dono che ognuno di noi possiede”. Un concetto che risuona nelle scelte di vita di Agata Novara e nell’impegno di chi, come lei, combatte quotidianamente per dare voce agli ultimi e ridare speranza a chi l’ha perduta. Tra un buon libro e un calice di vino, Vino&Libri si è rivelato ancora una volta un’occasione unica per intrecciare storie, emozioni e cultura.