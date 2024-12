L’Unione Maestranze di Trapani a Siviglia per l’incontro mondiale delle confraternite

08/12/2024 18:00:00

L’Unione Maestranze di Trapani vola in Spagna per portare il cuore della pietà popolare trapanese sul palcoscenico internazionale. Una delegazione dell’associazione partecipa al convegno internazionale Siviglia Magna, un incontro mondiale che celebra le confraternite e le tradizioni religiose popolari, organizzato nella città andalusa il 7 e 8 dicembre.

L’evento si conclude oggi con una solenne processione dedicata all’Immacolata Concezione, momento simbolico di ringraziamento e di celebrazione della fede che unisce confraternite provenienti da ogni parte del mondo.

La rappresentanza trapanese

La delegazione trapanese comprende tre membri del Consiglio di Amministrazione dell’Unione Maestranze, il segretario e alcuni rappresentanti dei ceti, a cui si è unita Paola Colicchia, presidente dell’associazione Le strade della passione. Questo gruppo ha il compito di rappresentare la storica Processione dei Misteri di Trapani, una delle manifestazioni più antiche e suggestive della Settimana Santa in Sicilia, simbolo della devozione popolare e del patrimonio culturale trapanese. La Sicilia, grazie alla presenza dell’Unione Maestranze di Trapani e della Real Maestranza di Caltanissetta, si pone come portavoce delle tradizioni religiose non ecclesiastiche che curano celebrazioni dal profondo significato spirituale e culturale.

Un’occasione di dialogo culturale e religioso

L’accreditamento al prestigioso Siviglia Magna rappresenta per Trapani una straordinaria opportunità di dialogo e scambio con le confraternite di tutto il mondo. La partecipazione all’evento sottolinea l’importanza delle tradizioni popolari trapanesi, collocandole in un contesto globale di devozione e fede.

“La presenza delle Maestranze di Trapani in questo incontro mondiale è una testimonianza viva del nostro impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale della nostra città”, hanno dichiarato i rappresentanti dell’Unione.

La processione finale

La manifestazione si chiude con una solenne processione per la festività dell’Immacolata Concezione, che rappresenta un momento di unità e condivisione tra le confraternite partecipanti. Un’occasione per celebrare le radici comuni che attraversano epoche e confini, rafforzando i legami tra comunità lontane ma accomunate dalla fede. Con la partecipazione a Siviglia Magna, l’Unione Maestranze di Trapani riafferma la sua missione: custodire e tramandare tradizioni che non sono solo storia, ma identità e vita per un’intera comunità.