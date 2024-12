Marsala, lo storico dell'arte Luca Nannipieri presenta "Candore Immortale"

08/12/2024 20:00:00

Il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala apre le porte per un altro importante appuntamento culturale. Giovedì 19 dicembre, alle ore 17.30 nella sala "Famà" del Museo, verrà presentato il libro «Candore immortale» (edito da Rizzoli) di Luca Nannipieri, noto storico dell'arte.

Il libro narra la storia della nascita del Louvre, museo tra i più visitati al mondo, dopo le razzie di Napoleone, e di come Canova osò sfidarlo riuscendo a riportare in Italia i capolavori da lui sottratti, missione per la quale metterà a repentaglio la sua stessa vita e che lo farà diventare – più tardi, dopo il crollo del vasto impero – il primo monument man di sempre.

Dopo l’introduzione della Direttrice del PALM, Anna Occhipinti, a dialogare con Nannipieri sarà la giornalista Jana Cardinale. Le letture dell’attore Massimo Pastore e le musiche dell’Ensemble da Camera del Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani arricchiranno la serata, che si concluderà, per chi volesse, con il firmacopie da parte dell’autore e lo scambio di auguri dopo l’aperitivo.

Chi è Luca Nannipieri:

Nato a Pisa nel 1979, Nannipieri è uno dei più noti critici d’arte italiani. I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati anche all’estero. Dirige «Casa Nannipieri Arte», curando mostre e convegni. È spesso ospite di trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset. Per Canale 5, su «Striscia la notizia», assieme a Chiara Squaglia, conduce la rubrica «EnigmArte».