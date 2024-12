Al via gli eventi di EricèNatale e il Borgo dei Presepi 

08/12/2024 09:04:00

Da ieri 7 dicembre fino al 6 gennaio, il borgo medievale di Erice si trasforma in un autentico scrigno di meraviglie natalizie con EricèNatale – Il Borgo dei Presepi. Un ricco calendario di eventi anima i vicoli di questa perla siciliana, incorniciata dalle sue antiche mura, con un mix unico di tradizioni, cultura e magia delle feste.

Mercatini e magia per i più piccoli

Piazza della Loggia e Piazzetta San Giuliano accolgono i mercatini natalizi, dove gli artigiani espongono ceramiche tipiche, dolci siciliani, presepi artigianali e decorazioni natalizie fatte a mano. Per i più piccoli, la Casetta di Babbo Natale in Via Albertina degli Abati diventa il luogo ideale per consegnare le letterine e partecipare a laboratori creativi.

Il Teatro Gebel Hamed propone spettacoli di jazz raffinato, performance per bambini e concerti gospel nelle chiese, mentre gli zampognari siciliani accompagnano i visitatori lungo un percorso che include oltre 30 presepi artigianali, ciascuno con una storia unica. Spicca anche un suggestivo presepe vivente, simbolo della tradizione presepiale siciliana.

Installazioni artistiche e illuminazione scenografica

All’Istituto Blackett-San Domenico, l’artista Marco Nereo Rotelli presenta un’installazione luminosa, un “presepe di parole” che invita a riflettere sui temi del Natale. L’opera si ispira a sei poeti del Novecento e combina arte e introspezione per esplorare la dimensione dell’amore e della pace.

San Silvestro e festeggiamenti

La notte del 31 dicembre sarà il momento clou delle celebrazioni. In Piazza della Loggia, la musica dal vivo di Daria Biancardi, il countdown di Capodanno, giochi pirotecnici e il DJ set dei Radio Time 90 trasformeranno la piazza in una festa a cielo aperto.

Tradizioni nei dintorni di Erice

L’atmosfera natalizia si estende alle frazioni del territorio ericino con eventi unici: dai laboratori natalizi nei Giardini degli Aromi di Raganzili al presepe vivente “Da Casa Santa a Betlemme” a Mokarta, fino agli eventi solidali come “Donare rende felici” a Napola. Il borgo è facilmente raggiungibile con la funivia panoramica, che offre una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. Per i visitatori, gli Info Point a Porta Trapani e in Piazza della Loggia saranno a disposizione per dettagli sugli eventi e assistenza.

La sindaca Daniela Toscano ha sottolineato l’importanza di EricèNatale come simbolo culturale e turistico: "Non è solo un evento turistico, ma un momento in cui la comunità si ritrova nelle proprie tradizioni. Anno dopo anno, EricèNatale è cresciuto, diventando un’esperienza unica che celebra il nostro patrimonio storico e artistico."

L’assessora Rossella Cosentino ha evidenziato il coinvolgimento della comunità locale: "Artigiani, volontari e associazioni hanno lavorato con entusiasmo per rendere EricèNatale un evento speciale, radicato nella tradizione."