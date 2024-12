Scherma: ottima prestazione del mazarese Luca Pavone alla 1° Prova Nazionale U14

08/12/2024 17:50:00

E’ stata Ariccia ad ospitare la 1^ Prova Nazionale Trofeo Kinder Joy of Moving, valevole come tappa di avvicinamento al campionato Italiano U14. Buona la prestazione della compagine mazarese che riesce ad esprimere una scherma ad alto livello portando a casa una meritatissima finale ed ottime prestazione da parte di tutti gli atleti. Spicca, fra tutti, l’ottimo 8^ posto conquistato da Luca Pavone, nella categoria Giovanissimi Sciabola, che riesce con grinta e determinazione a conquistare la sua prima finale nazionale dimostrando una crescita schermistica importante. Purtroppo il percorso verso la finalissima si interrompe perdendo l’assalto valevole per la semi-finale contro Francesco Gucciardi del Club Scherma Roma, vincitore finale della competizione. Nella stessa categoria buona anche la prestazione degli altri compagni di sala: Andrea Pugliese chiude la gara al 19^ posto; Antonino Clemense 43^ posto; Emanuele Giacalone 70^ posto. Nella categoria Ragazzi 40^ posto per Manuel Pizzo che, nonostante non fosse in perfetta forma fisica, ha lottato fino alla fine nonostante tutto: nella categoria Allievi 36^ posto per Francesco Bologna. “Siamo abbastanza soddisfatti” – afferma il Maestro Giuseppe Pugliese. “Questa prima tappa nazionale ci lascia ben sperare per il futuro. Abbiamo iniziato bene la stagione nazionale continuando a lavorare duramente con costanza e determinazione. I nostri ragazzi, in silenzio e con molta umiltà, hanno dato risposta sul campo dimostrando tutto il loro valore. La loro gioia nel riuscire a raggiungere determinati traguardi è per noi motivo di orgoglio.”