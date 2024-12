Trapani, falsa beneficenza: truffa sulle Stelle di Natale dell'Ail

09/12/2024 20:00:00

Un atto spregevole che sfrutta il simbolo del Natale e la generosità dei cittadini per fini illeciti. A Trapani, alcuni individui si spacciano per volontari dell'Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) vendendo Stelle di Natale con la falsa promessa che il ricavato sarà devoluto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche.

L'allarme è stato lanciato dalla stessa Associazione, che in una nota ha denunciato la truffa e messo in guardia i propri sostenitori: "Mai avremmo pensato di fare una comunicazione di questo tipo, ma siamo costretti a mettervi in guardia da persone che, spacciandosi per volontari Ail, vendono stelle di Natale il cui ricavato non va alla ricerca delle malattie oncoematologiche, bensì in tasca di persone che vi stanno truffando".

L'Ail si dice "arrabbiata e amareggiata" per l'accaduto e invita i cittadini a prestare la massima attenzione. I volontari autorizzati sono facilmente riconoscibili: indossano pettorine, foulard, felpa e tesserino Ail e sono presenti con gazebo ufficiali, quest'anno esclusivamente a Piazza Vittorio Veneto. L'Associazione precisa inoltre che non verrà effettuata alcuna vendita itinerante, ma solo consegne a domicilio precedute da una chiamata preventiva.

La vera Stella di Natale Ail si può acquistare presso il gazebo con un contributo minimo di 13 euro ed è contraddistinta dal logo ufficiale sulla confezione.

L'Ail lancia un appello a tutti coloro che hanno subito la truffa o ne sono stati testimoni: "Invitiamo i nostri sostenitori e tutta la cittadinanza a denunciare l’evento dando tutti i dettagli a qualsiasi ufficio di Polizia e, cosa più importante, avvisare subito il 112 qualora siate testimoni di stelle vendute e spacciate per quelle Stelle di Natale Ail, così da fare intervenire una pattuglia tempestivamente sul posto".