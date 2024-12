Marsala: a Borgo Misilla un grande albero di Natale alto sei metri

09/12/2024 22:00:00

Prosegue il progetto di rinascita del Borgo Misilla, che in questo periodo natalizio ha visto tutti gli esercenti della zona unirsi in una suggestiva iniziativa: un grande albero di Natale, alto oltre sei metri, posizionato al centro del borgo e decorato con i loghi di oltre cinquanta commercianti locali.

Un gesto di comunità per augurare buone feste

Questa singolare iniziativa ha permesso a tutti i commercianti del Borgo Misilla di augurare ai loro clienti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Il comitato promotore del progetto ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i commercianti, il cui contributo è stato essenziale per raccogliere i fondi necessari a sostenere le attività in programma.

Un progetto di rinascita per una borgata ricca di storia

Il progetto Borgo Misilla non si ferma qui. L’albero di Natale è solo una delle tante azioni intraprese per valorizzare e rilanciare una borgata dal grande patrimonio storico e culturale. A breve, sono previste nuove iniziative che uniscono solidarietà e apertura al mondo: tra queste, l’organizzazione di viaggi per gli anziani del borgo per far loro conoscere nuove culture e luoghi, nonché visite a realtà di sofferenza per portare un sorriso e conforto ai più fragili.

Gemellaggi internazionali e visione futura

Il direttivo del progetto ha inoltre avviato i primi contatti per realizzare gemellaggi con altri borghi europei, un’iniziativa che mira a creare sinergie e scambi culturali. Il direttivo del Borgo Misilla ha voluto ringraziare calorosamente non solo gli esercenti e i sostenitori locali, ma anche gli organi di stampa che contribuiscono a dare visibilità al progetto.