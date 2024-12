Gli eventi delle feste di Natale a Petrosino

09/12/2024 15:45:00

Anche a Petrosino sono pronti a celebrare il Natale con un fitto calendario di eventi e attività per tutti i cittadini. L'Amministrazione comunale ha programmato una serie di appuntamenti che si terranno dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, volta a coinvolgere e divertire grandi e piccini. Tante le iniziative in calendario. Ci saranno laboratori ed eventi, spettacoli teatrali e di clownerie, animazione per tutte le bambine e i bambini di Petrosino e del territorio. Tante le iniziative rivolte alle famiglie sempre con una particolare attenzione agli aspetti intergenerazionali. Tre gli spazi comunali che andranno ad ospitare le diverse iniziative, il Parco della Pace, Il Centro Polivalente e il Centro delle Culture e del Volontariato.

“Tante le iniziative in programma con cui vogliamo contribuire ad offrire un felice e sereno Natale a tutta la nostra comunità petrosilena. Abbiamo messo una particolare attenzione ai più piccoli con tante iniziative di teatro, clownerie e animazione rivolte alle bambine e ai bambini – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – Ma come sempre abbiamo voluto avere un approccio trasversale e intergenerazionale con tanti momenti rivolti alle famiglie e alle persone di tutte le età. Quelli offerti dall’Amministrazione comunale saranno momenti che devono contribuire a rafforzare lo spirito di comunità, il desiderio di condivisione e incontro – continua il Sindaco - Voglio sottolineare che questo programma è stato definito con la collaborazione di tutte le associazioni e i gruppi che trovate indicati nel calendario. Questo aspetto di partecipazione e coinvolgimento dei gruppi associativi e di volontariato è fondamentale e deve continuare ad alimentare ogni nostra iniziativa pubblica – conclude il Sindaco”.



Il 13 dicembre il primo degli spettacoli per bambini al Parco della Pace. Si inizia con la giocoleria e la Clownerie con gli spettacoli “In valigia” e “In bilico”, per proseguire con lo spettacolo di marionette “CALZINA” il 18 dicembre, lo spettacolo “CI VUOLE CALMA” il 20 dicembre, e ancora “CLAP CLAP” spettacolo di funambulismo e clownerie il 23 dicembre, per andare a chiude con l’ultimo evento della rassegna il 30 dicembre, con lo spettacolo di giocoleria e acrobatica “CLIC CLAC. La rassegna è a cura di “Solidarietà ed Azione” e la direzione artistica di Fiorenza Dado. Tutti gli eventi si svolgeranno alle ore 17:30.

Il 15 dicembre alle ore 17:00 l’inaugurazione del tanto atteso “Villaggio di Natale” dopo lo straordinario successo di due anni fa. Il Villaggio sarà aperto dal 15 dicembre al 6 gennaio per grandi e piccoli e ospiterà anche specifici eventi. Il Villaggio è curato dall’Associazione Pro Loco Petrosino ed è stato realizzato quest’anno nei locali del Centro Polivalente.

La Casa delle Culture e del Volontariato ospita la “Mostra dei Presepi” a cura di “AUSER Volontariato di Petrosino Odv”. Il 14-19-22-26 dicembre e il 6 gennaio, dalle ore 17:30 alle ore 21:00 la mostra sarà aperta ai visitatori. Sempre a cura di Auser, il 27 dicembre alle ore 21:00, la “Tombola Natalizia Intergenerazionale”.

“Esibizione di ballo”a cura di Body Language Dance il 21 dicembre alle ore 21:00 nel Villaggio di Natale e “Natale in show” pomeriggio per bambini a cura di Bollicine & Follie il 22 dicembre dalle 16:30. E sempre al Centro Polivalente, negli spazi del Villaggio di Natale, il 29 dicembre alle ore 19:00 “Degustazione prodotti tipici e balli tradizionali” a cura Gruppo folkloristico “Torre Sibiliana” Petrosino.

“Animazione, premi e divertimento” a cura di “Associazione I Picciotti di Via Cafiso – Petrosino APS” presso la “Casa delle Culture e del Volontariato” il 30 dicembre alle ore 17:30 e la tradizionale “Tombola Natalizia” organizzata dall’Associazione “Scialare Eventi” con i Trikke e Due al Centro Centro Polivalente il 4 gennaio alle ore 21:00