Marsala, il Sindaco di Marsala nomina un altro portavoce

Non è giornalista, neanche comunicatore, non è nemmeno dirigente di partito. Si fa prima a dire cosa "non è" il nuovo portavoce nominato dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo, per un compenso di 2500 euro al mese. E' Giampaolo Abrignani, avvocato, in forza allo studio legale Ferracane, e candidato al consiglio comunale, con Grillo, nel 2015.

Prende il posto di Renato Polizzi - la cui nomina, ai tempi, destò polemiche perchè non era iscritto all'Ordine dei Giornalisti - che è andato a fare l'insegnante.

La nomina di Abrignani si aggiunge alla recente nomina di un altro esperto del Sindaco, Giuseppe Briuccia, sulla cui legittimità dell'incarico, dall'oggetto troppo generico (e a tratti poco comprensiible) permangono seri dubbi di legittimità.