Valderice: "La Bibbia nel Parco" quest'anno avrà luogo nel Borgo di San Marco

09/12/2024 09:03:00

La Parola di Dio prende vita attraverso "La Bibbia nel Parco", un evento unico in Italia che quest'anno cambia scenario, approdando nel suggestivo Borgo di San Marco a Valderice. L'iniziativa, giunta alla ventisettesima edizione, sarà aperta al pubblico nelle serate del 28 e 29 dicembre e del 5 gennaio, offrendo un'esperienza che unisce spiritualità e bellezza artistica.

Il tema di questa edizione, Nel segno della Speranza, sarà il filo conduttore delle sette scene bibliche rappresentate da oltre cinquanta figuranti. Ogni quadro vivente sarà accompagnato dalla lettura di versetti biblici, invitando i visitatori a un cammino che va oltre la semplice osservazione, trasformandosi in un’esperienza spirituale e riflessiva.

Il Borgo di San Marco, con la sua atmosfera autentica, crea un contesto ideale per le rappresentazioni, rendendo il percorso ancora più coinvolgente. “La scelta di questa nuova location rappresenta non solo un cambio logistico, ma un’evoluzione dell’evento stesso,” afferma Margherita Aguanno, presidente dell'Associazione Pro Misericordia, ente organizzatore. “Il Borgo offre un’ambientazione perfetta per il nostro obiettivo di evangelizzazione attraverso l’arte e la cultura, e rafforza la collaborazione con le realtà associative del territorio valdericino.”

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà dalle 18:00 alle 22:00, con un percorso che unisce la bellezza del creato al messaggio eterno delle Sacre Scritture, in un dialogo ideale tra cielo e terra. Al termine, i visitatori potranno assaporare prodotti tipici e dolci in un’area dedicata, mentre i più piccoli avranno a disposizione uno spazio giochi pensato per loro.

Organizzata dall'Associazione Pro Misericordia in collaborazione con il Comune di Valderice, "La Bibbia nel Parco" si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella forza evocativa della narrazione biblica, arricchita dall’impegno di una comunità che crede nel valore dell’incontro tra fede, arte e territorio.